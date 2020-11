Nová ukážka zo seriálu Slovania vyzerá viac než sľubne. Pozrite si video

Premiéru TV JOJ ešte tají.

26. nov 2020 o 14:32 Jana Alexová

BRATISLAVA. Keď sa začalo hovoriť o tom, že televízia Joj nakrúca veľkovýpravný dvanásťdielny seriál Slovania, projektu ihneď prischla mediálna nálepka, že pôjde o akúsi slovenskú Hry o tróny.

Tvorcovia seriálu s týmto prirovnaním spokojní od začiatku neboli. Slovania sú Slovania, netreba to s ničím porovnávať, hovorili.

"Nie je to Game of Thrones, nie sú to Vikingovia. Je to úplne iný príbeh, iné rozprávanie, je na to iný rozpočet, iný čas. Nikdy som nechcel, aby sa to porovnávalo. Slovania sú samostatný kus.

Na Slovensku určite najhistorickejší kus, lebo posledný historický seriál bol 1890 a nič historickejšie odvtedy v rámci seriálov za posledné obdobie nevzniklo," hovorí pre SME režisér série Peter Bebjak.

Televízia Joj teraz k očakávaným Slovanom zverejnila nový trailer. Ukazuje, že prirovanie k Hre o tróny bolo naozaj scestné. Ale trochu sa tam predsa len dajú vidieť Vikingovia.