Katarína Knechtová: Ľudia z protestov sú ranou, ktorá hnisá. Príčina je všade okolo nás

Vydanie jej nového albumu sprevádza neistá doba.

29. nov 2020 o 14:33 Monika Moravčíková

Jej najlepšie skladby vznikli rýchlo. Hit Spomaľ stvorila len za desať minút. Nový album speváčky KATARÍNY KNECHTOVEJ síce vznikal štyri roky, no nikdy sa vraj v tvorbe necítila slobodnejšie.

Prepašovala naň nostalgický závan 80. rokov aj vlastné texty, hoci si vôbec neverila, že by mohla dať dokopy súvislú vetu.

Myslí si, že hudobníci sa ocitli v špecifickej dobe, v ktorej je síce veľa možností, ale sito, ktoré ich triedi, má zároveň omnoho menšie dierky ako v minulosti.

V rozhovore pre SME hovorí aj o tom, ako sa zmenilo jej životné nastavenie po prekonaní korony a prečo by sa mali práve umelci ozvať, keď cítia v spoločnosti nespravodlivosť.

Aké je pre hudobníka stratiť živý kontakt s publikom takmer na trištvrte roka?

Prechádzam fázami. V prvej som sa tešila, že budem mať chvíľu voľno, nebudem nikam cestovať, bude to oddych a priestor robiť iné veci. Na jar si ešte nikto z nás neuvedomoval vážnosť situácie. Nikto netušil, že to bude trvať tak dlho.

Potom prišlo leto, začali padať všetky akcie, zrušilo sa nám vyše štyridsať koncertov a vtedy som si uvedomila, že to už nie je sranda. Malo to dosah na zázemie všetkých ľudí, ktorí pracujú v kultúre a nevidieť ich, vrátane mojich kolegov.

Zrazu prišla druhá vlna a mne bolo veľmi smutno. Cez leto som dokončila album. Je to štvorročná práca, ktorú som mala vo zvyku zúročiť na koncertoch. Boli sme zvyknutí mať naplánované veci aj rok dopredu a zrazu sme nevedeli, čo sa bude diať, navyše pribúdalo chorých.

Mali ste pocit, že vaša práca je zrazu zbytočná?

Áno a že celá pôjde do vzduchu. Do ničoty. No posledné dva mesiace som vo fáze, že už nič neplánujem. Sama som covid prekonala, preto sa snažím žiť zo dňa na deň, z hodiny na hodinu, prežívať prítomnosť čo najviac autenticky.

Povedala som si však, že ak pustím album medzi ľudí, budem mať pocit, že im dávam aspoň niečo pozitívne, iné ako to, čo sa v spoločnosti denne rieši. Pretože na každého to je obrovský tlak, bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádza či aký má status.

Aké najväčšie slabiny našej spoločnosti tento rok ukázal?

Covid vyťahuje hnis zo všetkého, čo nie je správne nastavené. Všetky zlé veci v rámci medziľudských či partnerských vzťahov, v rámci tabuizovaných tém, akými je napríklad domáce násilie či duševné poruchy, či v rámci toho, ako je z pohľadu štátu vnímaná kultúra ako taká. Tieto vredy hnisajú a všetok hnus z nich vychádza von.

Na jednej strane to je dobre, energie sa čistia, vzťahy sa čistia. Máme veľa času uvedomiť si, aké dôležité sú vzťahy v rodine. Prefiltrujeme ľudí okolo seba. Prechádzame si tým všetci. Covid nám nastavuje zrkadlo a myslím si, že čistenie bude prebiehať ešte nejaký čas.

Veľa ľudí skĺzlo k frustrácii a depresívnym stavom. Ako si udržiavate v ťažkých situáciách vnútorný pokoj?