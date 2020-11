Kristen Stewart bude lady Diana, princa Williama nemôže hrať Brit. Je prekážkou brexit?

Briti to vnímajú ako diskrimináciu.

27. nov 2020 o 13:31 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Chilský režisér Pablo Larraín bude začiatkom budúceho roka natáčať film o princeznej Diane. Aj on patrí medzi filmárov, ktorých výnimočnosť jej osoby fascinuje, hoci vyrastal na míle ďaleko od afér britských monarchov.

Hlavnú rolu v pripravovanej snímke s názvom Spencer obsadil už dávno. Hľadal herečku, ktorá je záhadná, krehká ale zároveň neobyčajne silná a rozmanitá osobnosť. Ako prvá mu napadla Kristen Stewart.

"Je to jedna z najväčších hereckých osobností súčasnosti," povedal o svojej voľbe portálu Deadline.

"Je krásne sledovať, ako reaguje na scenár a ako pristupuje k postave," dodal.

Produkcia filmu však musí krátko pred natáčaním filmu vysvetľovať inú kontroverziu, ako obsadenie americkej herečky do roly princeznej z Walesu.

O postavu jedenásťročného princa Williama sa nemôžu uchádzať tí, ktorí majú britské občianstvo, informoval denník The Guardian.

Pravidlá ešte nie sú nastavené

Do filmu hľadajú chlapca vo veku od deväť do jedenásť rokov, ktorý by presvedčivo zahral mladého princa, no majú niekoľko podmienok. Najdôležitejšou z nich je, aby mal európsky pas.

Výzva, ktorú v stredu na twitteri uverejnila kastingová režisérka Ammy Hubbard vyznieva podľa Britov diskriminujúco.

Zdá sa, že o herecké príležitosti ich môže obrať jediná vec. Brexit.