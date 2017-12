U2 otvára v Bruseli európsku časť svetového turné

Brusel 10. júna (TASR) - Slávna írska rocková kapela U2 otvorí dnes večer v Bruseli európsku časť svojho vypredaného svetového turné Vertigo Tour 2005.

10. jún 2005 o 15:00 TASR

Na štadióne kráľa Baudouina neďaleko známeho Atómia ich bude čakať takmer 60.000 fanúšikov.

Po lístkoch na koncert roka, ako udalosť označujú belgické médiá, sa v januári zaprášilo za necelé tri hodiny a ich cena na čiernom trhu dosahuje dnes aj 500 eur, hoci pôvodne stáli do stovky.

Dnešná šou by mala vypuknúť krátko po 21. hodine, hoci brány štadióna sa otvoria o niekoľko hodín skôr. Fanúšikov budú pred príchodom Bona a spol. na javisko zahrievať dve predkapely - The Thrills a Snow Patrol.

Skupina už od stredy absolvovala niekoľko zvukových skúšok a vo štvrtok večer odohrala pred prázdnym štadiónom celú zostavu 21 piesní, ktorá by mala odznieť aj dnes. Podľa nej koncert otvorí skladba Vertigo - prvý hit z aktuálneho albumu, podľa ktorého je celé turné pomenované.

Okrem nových piesní sa však fanúšikovia môžu tešiť aj na osvedčené hity - Beautiful Day, One, Pride, Where The Streets Have No Name, Sunday Bloody Sunday, New Yearďs Day a ďalšie.

Hoci turné U2 sa začalo už v marci v San Diegu a kapela odohrala v Amerike takmer 30 koncertov pre asi 600.000 divákov, bruselské vystúpenie je prvé pod otvoreným nebom na veľkom futbalovom štadióne. Bolo preto potrebné prispôsobiť scénu, zvuk i svetelné efekty.

V Európe bude U2 hrať na štadiónoch, posledný termín je naplánovaný na 14. augusta v Lisabone. Medzitým uvidia slávnu kapelu v Londýne, Paríži, Amsterdame, Berlíne, ale aj vo Viedni (2. júla) a Katoviciach (5. júla). Na jeseň sa skupina vráti koncertovať do USA a Kanady.

(spravodajca TASR Robert Sermek) ed