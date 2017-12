Liz Hurley si ukradla budúceho manžela

BRATISLAVA 10. júna (SITA) - Bývalá manželka súčasného priateľa Liz Hurley - Aruna Nayara tvrdí, že herečka jej manžela ukradla. Valentina Pedroni tvrdí, že prehrala vo chvíli, keď ju Arun opustil pre ...

10. jún 2005 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 10. júna (SITA) - Bývalá manželka súčasného priateľa Liz Hurley - Aruna Nayara tvrdí, že herečka jej manžela ukradla. Valentina Pedroni tvrdí, že prehrala vo chvíli, keď ju Arun opustil pre krásnu Britku. "Konečne som našla stratenú rovnováhu. Keď si teraz otvorím noviny a vidím ich, nič to už so mnou nerobí," povedala pre taliansky Vanity Fair Valentina Pedroni. Keď Pedroni videla po prvý raz fotografie dvojice v novinách, cítila sa mizerne. S manželom vtedy žila oddelene a údajne chceli iba zistiť, či dokážu svoje problémy prekonať. Nayar sa ale v tom čase začal stretávať s Liz Hurley a zrazu boli všade fotografie ako sa spolu smejú, tancujú, či nakupujú. Pedroni povedala, že presne vie, čo sa herečke na ňom páčilo, pretože to isté oslovilo aj ju.

40-ročná Liz Hurley sa plánuje za svojho nového priateľa vydať v Bombaji.