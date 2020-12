Konkuruje mladším a nie je trápna. Kylie Minogue novým albumom ladne oprašuje disco

Ako sa tak dlho drží na vrchole?

3. dec 2020 o 15:53 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Do Londýna prišla prvýkrát, keď mala devätnásť rokov. Pozvalo ju slávne skladateľské a producentské trio Saw. Vedeli o nej len to, že je z Austrálie, hrá v televíznom seriáli a vydala úspešný debutový singel.

Bola to cover verzia hitu The Loco-Motion, ktorá sa neskôr stala najpredávanejším singlom desaťročia v Austrálii. Dodnes je jednou z jej najúspešnejších skladieb.

Kylie Minogue však celých desať dní presedela v hotelovej izbe. Tŕpla a čakala na telefonát. Producenti úplne zabudli na to, že je v meste. Spomenuli si na ňu až v posledný deň jej pobytu.

Kým čakala na recepcii, oni za štyridsať minút napísali pieseň I Should be so Lucky, rýchlo to nahrali a poslali ju na lietadlo späť domov.

Pieseň okamžite bodovala a producent Mike Stock ju neskôr za arogantné správanie prišiel do Austrálie odprosiť na kolenách. Uvedomil si, že bol pri zrode hviezdy.

Kylie Minogue je aj po päťdesiatke stále synonymom dobrej tanečnej muziky, štýlu a jemného pôvabu. Rekordy láme aj najnovším albumom.

Smiali sa jej a podceňovali ju

Nikdy nebola taká provokatívna ako Madonna. Ani jej hlas nikdy nebol zázrakom, ktorý by mohol konkurovať Mariah Carey. Aj tak sa na scéne stabilne drží už od konca osemdesiatych rokov.

Ako to robí?