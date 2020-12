Borat, Abbie Hoffman a Amerika

Filmový hit Netflixu Chicagsky tribunál.

4. dec 2020 o 9:34 Juraj Malíček

Na Netflixe mal 16. októbra premiéru nový film mimoriadne rešpektovaného režiséra a scenáristu Aarona Sorkina Chicagsky tribunál, snímka aj o tom, že politické procesy nemusia byť nevyhnutne iba agendou totalitných režimov.

Americký film, ktorý tak trocha kope do Ameriky a zároveň jej stavia pomník, čo presne môže platiť aj o druhom diele Borata, ktorý mal online premiéru len o sedem dní neskôr na konkurenčnej streamingovej službe Amazon Prime. Takisto film v jadre veľmi kritický, zaujímajúci jasný politický postoj. A zároveň dôkaz o tom, že nech už si o Amerike myslíme čokoľvek, stále vedia robiť tie najlepšie filmy.

Začal to Ali G

Chicagsky tribunál a Borat 2, ktorý sa oficiálne nazýva Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, majú spoločné ešte čosi. V oboch herecky exceluje Sacha Baron Cohen, britský komik, herec, scenárista a producent, domestifikovaný v Hollywoode, chlapík, ktorý sa ešte pred päťdesiatkou stihol stať žijúcim komediálnym klasikom.

V Británii už na konci deväťdesiatych rokov veľmi populárny predovšetkým televízny komik na seba v globálnom meradle po prvýkrát strhol výraznejšiu pozornosť v roku 2000, keď prijal úlohu v Madonninom videoklipe Music.