Cesta Služobníkov k slovenským divákom je dlhá, ale lemovaná víťazstvami

Film Ivana Ostrochovského Služobníci.

4. dec 2020 o 9:49 Miloš Ščepka

Druhý hraný film dokumentaristu Ivana Ostrochovského sa mal dostať do kín krátko po svetovej premiére na berlínskom filmovom festivale. Koronavírus mal iný názor. Druhý pokus o uvedenie do distribúcie mal byť v novembri, ale zmietla ho druhá vlna pandémie. No kým Služobníci čakajú na slovenských divákov, nezaháľajú.

Čiernobiela dráma o živote študentov bohosloveckej fakulty v totalitnom Československu s úspechom putuje po zahraničných festivaloch. Za sebou má už uvedenia v Kanade, Austrálii, Belgicku, Luxembursku, Turecku, Rumunsku, Srbsku či v Maďarsku a jeho medzinárodná púť sa nekončí.

„Teší ma, že napriek špecifickej slovenskej téme prejavili záujem o kinodistribúciu okrem koprodukčných krajín Slovenska, Česka, Rumunska a Írska aj vo Francúzsku, v Španielsku, Poľsku, vo Veľkej Británii, Švédsku či vo Švajčiarsku,“ povedal režisér, scenárista a producent filmu Ivan Ostrochovský.

Snímka si počas ciest po svete pripísala na účet Grand Prix festivalu CinÉast v Luxembursku, za najlepšiu hudbu a zvukový dizajn si odniesla Cenu Georgesa Deleruea z filmového festivalu v belgickom Gente, z festivalu v Odese Zvláštne uznanie poroty. Festival Alexandre Traunera ART Szolnok v Maďarsku venoval Služobníkom bronzovú medailu v Súťaži európskych celovečerných hraných filmov.

Po tom, ako sa dostali do užšieho výberu nominácií na Európske filmové ceny, koncom septembra zvíťazili v hlavnej súťaži Medzinárodného filmového festivalu Febiofest a 31. októbra na festivale vo Valladolide získali cenu za najlepšiu réžiu.

Vo chvíľach, keď autor mohol sledovať úspechy svojho diela len na diaľku a rozplynul sa ďalší z posunutých termínov slovenskej premiéry, sme sa ho opýtali: Uvedenie Služobníkov do distribúcie už viackrát znemožnila pandémia Covidu-19. Na sklonku roka 2020 je svet úplne iný ako na jeho začiatku. Máme celkom iné problémy. Kladieme si úplne iné otázky. Nie je napokon lepšie, ak sa film k publiku dostane až teraz?

Radšej si takúto otázku nekladiem. Je to tak, ako to je, ale myslím si, že téma môjho filmu je natoľko univerzálna, že sa pokojne môže distribuovať aj v roku 2022.