Pre kultúru je tento čas bolestivý.

4. dec 2020 o 10:20 Silvia Hroncová

Všetci sme sa ocitli v novej realite a učíme sa s ňou žiť. Sociálna izolácia, uzavretosť, strach o blízkych nám priniesli novú skúsenosť. Žijeme v krízových časoch.

Práve toto lockdownové obdobie mení náš pohľad na život, na priority, preskupujú sa naše hodnoty a práve kultúra a umenie v rôznych on-line formách nám v uzavretých domovoch a v sociálnej izolácii pomáhajú prežiť. Pekne to charakterizoval Viliam Klimáček: „Kultúra je nehmotná vakcína proti beznádeji a smútku.“

Súvisiaci článok Pridusená správa o nepridusenom divadle Čítajte

Stav pandémie trvá už dlho a koniec je v nedohľadne. Pre kultúru je tento čas veľmi bolestivý. Od 10. marca 2020 začal platiť zákaz usporadúvania kultúrnych podujatí na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva.

Článok pokračuje pod video reklamou

Celý segment kultúry a kreatívneho priemyslu bol s okamžitou platnosťou uzavretý. 21. marca bola vymenovaná nová vláda a na Ministerstvo kultúry SR nastúpila nová ministerka kultúry Natália Milanová.

Treba podotknúť, že prišla do neľahkej situácie a to nielen do začiatku pandémie, ale aj do rezortu, ktorý sa nenachádzal práve v najlepšej kondícii. Kultúrna obec bola od začiatku aktívna, pripravená na kooperáciu a očakávala z ministerstva impulzy na spoluprácu, ktoré boli aj často deklarované „otvorenými dverami“ na ministerstvo.

Tridsiateho marca sme spoločne s Darinou Károvou (ako zástupkyne obnoveného Otvoreného fóra Zachráňme kultúru) odovzdali na MK SR „Návrh krízových opatrení pre MK SR”, v ktorom sa okrem iného píše: „Záleží nám na konštruktívnych a rýchlych riešeniach, máme záujem o priamu a odbornú komunikáciu.

Preto ponúkame spoluprácu tímu expertov na riešení situácie. Ak sa kultúre v tomto čase účinne neposkytne pomoc, môže prísť o veľkú časť svojho potenciálu a proces zániku niektorých aktivít, projektov, organizácií či povolaní môže byť nezvratný.