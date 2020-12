Ani pukance a cola už kiná nezachránia. Warner Bros. chce filmy premiérovať online

Spoločnosť reaguje na pandémiu.

4. dec 2020 o 14:55 Jana Alexová

BRATISLAVA. Keď kiná nepoloží pandémia koronavírusu, budeme to my. Že by si toto povedali filmové štúdia Warner Bros.?

Americká producentská spoločnosť prišla s rozhodnutím, ktoré kinárov doteraz zrejme len mátalo v tých najhorších snoch.

Všetky veľké filmy, ktoré Warner Bros. plánuje na budúci rok uviesť v kinách, chcú v ten istý deň odpremiérovať aj na streamovacej platforme HBO Max.

Reakcie na rozhodnutie nedali na seba dlho čakať. Prevádzkovateľom kín ihneď klesli akcie, médiá hovoria o bezprecedentnom rozhodnutí, drastickom kroku a zemetrasení vo filmovom priemysle.

A aj keď sa to zatiaľ týka amerického trhu, keďže služba HBO Max je dostupná len v USA, v strehu by mali byť aj európski kinári. HBO Max sa totiž chystá v budúcom roku expandovať do Európy.

Za všetko môže pandémia

Medzi sedemnástimi snímkami, ktoré Warner Bros. plánuje uviesť v roku 2021 a ktorých sa dotkne distribučná zmena, sú viaceré očakávané filmy, ktoré by do kín mohli prilákať množstvo divákov.

Napríklad veľkorozpočtové pokračovanie Matrixu, sci-fi Duna, nový animovaný film Tom a Jerry, historická dráma Kráľ Richard s Willom Smithom v hlavnej úlohe či akčná Godzilla vs. King.