Človek, ktorý dal šancu mieru. John Lennon bol v posledných chvíľach života najmä otcom

Od jeho vraždy uplynulo štyridsať rokov.

8. dec 2020 o 17:02 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Je to, akoby sme sa obaja znova zamilovali, bude to, ako začať odznova. John Lennon spieval v refréne piesne (Just Like) Starting Over o čerstvom, novom štarte.

O novom začiatku štyridsiatnika, otca rodiny, ktorého celý svet uznával ako hudobnú legendu.

Svoj posledný album Rock 'n' Roll vydal v roku 1975. Potom na život rockovej hviezdy zanevrel.

Po päťročnej muzikantskej hibernácii mala byť táto pozitívna skladba plná nádeje prísľubom jeho nového začiatku. Všetkých ňou ohromil, fanúšikovia sa tešili, že jeho stará iskra a špičková skladateľská forma je späť.

Pieseň vydal koncom októbra 1980. Netušil, že ďalšej etapy života sa už nedožije. Ôsmeho decembra sa svet na chvíľu zastavil a onemel.

Zabíjanie pre ego

Bola veterná noc, no vzhľadom na dané ročné obdobie relatívne pokojná. John Lennon a Yoko Ono sa viezli v limuzíne decembrovými newyorskými ulicami. Vracali sa z nahrávacieho štúdia Record Plant, bolo už takmer jedenásť hodín.

V ten deň stihli aj spoločné raňajky v obľúbenej reštaurácii, John sa dal ostrihať, absolvoval fotografovanie s Annie Leibovitzovou a našiel si čas aj na prechádzku. Bez bodygarda.

Keď v ten večer prichádzali k apartmánu, nevedeli, že na nich ktosi čaká. Potulujúci sa mladík, ktorý mal pri sebe 38-kalibrovú pištoľ a kópiu Salingerovho románu Kto chytá v žite.