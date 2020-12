Služobníci sú film, ktorý sa nebojí hlúpych divákov. Na Slovensku taký chýbal

Má hypnotický obraz, dramatický príbeh.

9. dec 2020 o 15:18 Kristína Kúdelová

Keď vyjdú bohoslovci zo seminára von a hoci len na pár sekúnd sa prejdú cez ulicu, vzniká nezvyčajný obraz. Vyzerá to, ako keby prichádzali z nejakého bezčasia a neurčitého priestoru, ako keby nemali nič spoločné s tým, čo sa deje tu a teraz.

Ich oblečenie a tiché sústredenie ich vyčleňuje zo všetkého okolo.

Ostatným sa ťažko predstavuje, čo je za múrmi ich inštitúcie: okrem štúdia a modlitby, čím trávia čas?

Zdanie určite klame. Aj keď sa ľuďom s cirkvou spája odvaha vzdať sa viacerých svetských vecí, neznamená to, že je od svetského sveta izolovaná. Aj ona podlieha vonkajším vplyvom a politický systém a výkon moci nie sú výnimkou.

Režisér Ivan Ostrochovský vo filme Služobníci rozpráva o tom, ako ešte v 80. rokoch komunisti považovali za užitočné tlačiť na predstaviteľov cirkvi a odkláňať ich od cesty, ktorá bola s ich ideológiou nezlučiteľná.

Už dvakrát sa tento rok stalo, že Služobníkom zahatala cestu do kina korona. A bolo by veľkou smolou, keby sa to s premiérou naplánovanou na 10. decembra stalo znova.

Lebo toto je film, pre ktorý sa do kina ísť oplatí.

Ponižovaná cirkev musela reagovať

Ostrochovský vo filme nikdy nespresní, kde sme a čo sa tu deje. Vidíme len, že do školy prichádzajú noví študenti, mladí seminaristi a zoznamujú sa so základnými pravidlami, rozvrhom a disciplínou.

Orientujú sa. Postupne aj v ľuďoch vo vedení a vo vzťahoch medzi nimi, nakoniec aj v ich vzťahoch s okolím. Niekoľko návštev zvonka, niekoľko odovzdaných kontrabandov, prípadne citlivých dokumentov a je jasné, že aj tu bežia kšefty.