David Grossman a Život sa so mnou pohráva

Tri generácie žien poznačené minulosťou.

14. dec 2020 o 19:17 Ivana Zacharová

David Grossman je jedným z najvýznamnejších súčasných izraelských spisovateľov a zároveň výraznou osobnosťou izraelského verejného života. Jeho knihy vychádzajú po celom svete.

Súvisiaci článok Manželia Giovanna a Tom Fletcherovci pripravili veľkolepé finále Čítajte

V najnovšom diele Život sa so mnou pohráva zostal verný svojej povesti rozprávača usilovne sa ponárajúceho do hlbín ľudskej mysle a o svojich postavách prezrádza aj dobré, ale najmä to nepríjemné, bolestivé, trápne, zraňujúce a zranené.

Článok pokračuje pod video reklamou

Za silným príbehom stoja reálne postavy

Hlavné hrdinky románu – Vera, Nina a Gili – nedokážu fungovať ako rodina. Troma generáciami sa tiahne rodinné tajomstvo, vážne narúšajúce vzťahy medzi matkami a dcérami. Ich myšlienky a činy sa občas zdajú neuveriteľné, ale paradoxne tie najnepravdepodobnejšie sú vierohodné a pravdivé.

Predlohou postavy Very je totiž známa a vážená žena Eva Panić-Nahir, ktorá sa v rodnej Juhoslávii stala symbolom odvahy a schopnosti človeka zachovať si ľudskú tvár aj v najstrašnejších podmienkach. Vďaka monografii, dokumentárnej knihe a seriálu Danila Kiša, kde porozprávala o prežitých hrôzach na Golim otoku, sa po prvý raz pred verejnosťou odhalila zamlčiavaná pravda o Titových gulagoch.