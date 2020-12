Čo ich v najviac zaujalo a čo sa im podarilo? Slovenskí hudobníci hodnotia uplynulý rok

Hudobníci sa rozvíjali aj počas korony.

29. dec 2020 o 9:00 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Slovenskí hudobníci sa zapojili do koncoročnej ankety denníka SME, v ktorej sme sa ich pýtali:

1. Aký slovenský hudobný počin vás tento rok najviac zaujal?

2. Ako ste prežili tento rok a čo sa vám v ňom podarilo aj napriek korone?

Článok pokračuje pod video reklamou

Ozo Guttler, Korben Dallas

(zdroj: Tomáš Benedikovič)

1. Zaujali ma debutový album mladej dvojice Kristíny Mihaľovej a Jakuba Šedivého - Sleepin' with the lights on. Takisto ma potešil debut dvojice Dennyiah - Denisy Gajarskej a Ľuboša Šoltésa - Human aspect a do tretice nový album Darkness Positive. Koncom roka ma veľmi príjemne potešila pieseň Dana Heribana s názvom Dobrú nôcku. Tak milú a prepracovanú skladbu som dlho nepočul.



2. Na začiatku roka sme vydali EP Konečne s Anetou Langerovou. Veľmi sme sa tešili na spoločné turné, ktoré sme, žiaľ, aj na jar, aj na jeseň, museli zrušiť. S Anetou a jej kapelou sme odohrali len jeden spoločný koncert v Telči. Veľmi nám živé vystúpenia chýbajú. Na jeseň sme začali pracovať na novom albume a do budúcnosti pozeráme optimisticky a s nádejou.

Jana Kirschner

(zdroj: SME, Gabriel Kuchta)

1.Jednoznačne online Pohoda. Dorota plus Lasica. Krása.

2. V prvej polovici som bola paralyzovaná. Homeschoolingom a starostlivosťou o blízkych. V druhom lockdowne som začala upratovať, nielen byt ale aj hard-disk. Vyzerá to, že 2021 bude teda hudobne naozaj zaujímavý, rozhodne je o čom! Prajem všetkým veľa síl a inšpirácie. Krásne sviatky a nenechajte sa zmiasť, my sme tu a tvoríme ďalej. Mu-zi-ka!

Meky Žbirka

1. V týchto zložitých dobách považujem za najväčší hudobný počin to, že slovenská hudba hoci nemá z čoho , stále existuje a žije.