Čo vznikne, keď sa mladý muž zaujíma o výšivky? Osobný projekt a dizajnová kniha v jednom

Navštívil stovku slovenských dedín.

15. dec 2020 o 18:13 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. "Jój, to neexistovalo, aby mali susedy v dedine dve rovnaké výšivky. Každá musela byť iná," píše sa na obale veľkej fialovej knihy. Má takmer štyri kilá a vlastne to ani nie je klasická kniha, v ktorej by sa dalo listovať.

Nie je zviazaná, listy sa z nej vyberajú jeden za druhým, hýria ilustráciami, farbami a zaujímavými príbehmi.

Grafický dizajnér Tomáš Kompaník pred dvomi rokmi precestoval celé Slovensko, aby mohla vzniknúť. Navštívil stovku dedín a presviedčal ľudí, aby otvorili svoje veľké drevené truhlice a ukázali mu tradičné kroje so vzácnymi pestrými výšivkami.

Jeho kniha AHA100 nie je len ďalším prefláknutým dielom niekoho, kto chce ťažiť z rastúcej popularity folklóru a ľudových motívov. Je to dizajnový kúsok a jedna z najkrajších kníh tohto roka.

Sto príbehov zo stovky dedín

Vášeň pre slovenský folklór v sebe Tomáš Kompaník našiel, paradoxne, keď bol v zahraničí. Pri štúdiu grafického dizajnu trávil čas v Istanbule na výmennom pobyte.

"Keď sme dostali akékoľvek zadanie, Turci doň nejakým spôsobom vždy zakomponovali svoj národný ornament.

A mňa vtedy napadlo, že aj my na Slovensku ich máme plno. Neexistuje len čičmianske srdiečko," hovorí Tomáš Kompaník o tom, ako sa postupne zoznamoval so slovenskými výšivkami.