Kožka nahral pred smrťou video, opisoval ťažký priebeh Covidu-19

Ľudí vyzval, aby brali Covid-19 s plnou vážnosťou.

16. dec 2020 o 11:04 Andrej Kuzmány

video //www.youtube.com/embed/d9z81iPP1Yc

BRATISLAVA. Slovenský herec Štefan Kožka, ktorý v pondelok zomrel vo veku 66 rokov, nahral pred svojou smrťou videoodkaz. Hovoril, že má Covid-19, a opísal priebeh ochorenia.

Súvisiaci článok Ústa mu zakrývali husté fúzy, všetko musel povedať očami. Kožka ešte mohol zahrať všeličo Čítajte

"Za posledné štyri dni som zažil toľko bolesti, že som mal chuť všetko skončiť. Prosil som Pána Boha a všetkých svätých, nech ma už zoberú z tohto sveta," vravel vo videu. Kožka sa viditeľne trápil, ťažko dýchal, rozprával pomaly a často prerušovane.

Konštatoval, že sme podcenili dobré výsledky a začali sme byť ľahostajní v prístupe ku koronavírusu. Ľudí vyzval, aby ho brali s plnou vážnosťou.

"Dúfajme, že sa stretneme vo štvrtok na testoch, ak to moje pľúca vydržia, pretože posledné dni som toho naspal veľmi málo. Volá sa to od kašľa do kašľa, občas prerušené krátkym spánkom, ktorý je prerušený tým, že človek začne znova kašľať," opisoval.

Testov sa Kožka nakoniec nedožil. Krátko po natočení videa zomrel.