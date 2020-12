Znásilnenie nemusí byť trestný čin, najmä ak ste budúci francúzsky prezident

Aféra Straussa-Khana sa dostala do seriálu.

16. dec 2020 o 19:22

Prieskumy hovorili celkom jasnou rečou. Na začiatku mája 2011 nebolo vo Francúzsku človeka, ktorý by mal väčšie šance stať sa prezidentom.

Jeho kandidatúra spôsobila v krajine eufóriu. Riaditeľ Medzinárodného menového fondu bol považovaný za ekonomického génia, toho presne potrebovali.

Navyše, po odchádzajúcom Nicolasovi Sarkozym by do prezidentského úradu priniesol viac bohémstva, nikto sa nebál ani jeho renomé šarmantného zvodcu.

Naopak.

Dominique Strauss-Khan bol prosto na vrchole.

No potom prišiel 14. máj a sila francúzskeho zvodcu sa prejavila v newyorskom hoteli Sofitel.

Strauss-Khan, doma prezývaný DSK, sa mal práve vysťahovať z izby číslo 2806, nasadnúť do taxíka, prísť na letisko JFK a odletieť do Paríža, keď ho zastavila polícia.

Hotelová chyžná Nafissatou Dialo jej oznámila, že ju na chodbe izby znásilnil. Hneď, ako v nej na seba narazili, v podstate na ňu vyskočil. Naozaj, okamžité vyšetrenie potvrdilo, že došlo k sexuálnemu styku.

U chyžnej sa našli stopy s jeho DNA.

Dominique Strauss-Kahn. (zdroj: SITA/AP)

Klamala vraj, aj keď žiadala o azyl

Bolo to šesť a pol roka pred tým, ako sa rozšírilo hnutie Me Too. Cynik by povedal, že Nafissatou Dialo mala zlý timing.