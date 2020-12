Novým generálnym riaditeľom SND bude Matej Drlička. Do divadla si berie veľký tím

Vybrala ho komisia v konkurze.

23. dec 2020 o 10:00 Jana Alexová

BRATISLAVA. Novým generálnym riaditeľom Slovenského národného divadla bude manažér a riaditeľ festivalu Viva Musica! Matej Drlička.

Na tento post ho ministerke kultúry Natálii Milanovej odporučila výberová komisia, ktorá Drličku vybrala spomedzi piatich kandidátov v trojkolovom výberovom konaní.

Ministerka kultúry odporúčanie komisie berie na vedomie. O postupe v súvislosti s vymenovaním štatutára SND rozhodne v najbližších dňoch.

Drlička so svojím tímom by mal nastúpiť do SND od 1. januára.

Ekonomická situácia SND

Ako prvý a najdôležitejší krok chce Drlička v SND stabilizovať finančnú situáciu.

SND má podľa neho obrovské problémy so základnou finančnou kontrolou a finančným riadením a súrne potrebuje krízový manažment.

Drličkovým novým finančným riaditeľom v SND bude Matej Bošňák, vedúci partner v spoločnosti EY, interným audítorom bude Paul Johannes Maria van Dongen.