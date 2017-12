Zoli zo skupiny No Name sa oženil

11. jún 2005 o 18:46 TASR

Bratislava 11. júna TASR V skupine No Name dnes vyhrávali svadobné zvony. V jednom z košických kostolov sa ženil jej člen a klavirista Zoltán Šallai, ktorý si manželské áno povedal po 1,5-ročnom vzťahu s priateľkou Karin.

Jeho svadba bola v tomto roku viac-menej otázkou času. Už v apríli sa s Karin zasnúbil a netajil sa tým, že je to práve ona, ktorú si zoberie za manželku. "V júli a auguste ideme s kapelou nahrávať nový album. Svadba musela byť teda teraz," vraví s úsmevom Zoli, ktorého nežná polovička sa musela zmieriť aj s tým, že namiesto medových týždňov poputuje jej manžel do nahrávacieho štúdia. "Nemá s tým problém a ja jej to samozrejme vynahradím niekedy koncom augusta," dopĺňa mladoženáč.

Medzi približne 150 svadobčanmi nechýbala samozrejme aj celá zostava No Name, ktorej zostávajúci členovia sú síce zatiaľ slobodní, ale väčšinou už zadaní. A či bola dnešná svadba v chlapskej kapele tento rok posledná si Zoli nedovolil predvídať. "Človek nikdy nevie," konštatoval s úsmevom. Po oficiálnom sobáši bolo naplánované aj vystúpenie kapely, ktorú Zoli po svadbe určite neopúšťa.