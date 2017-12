Jana Kirschner bude predskokanom na koncerte Eltona Johna v Prahe

11. jún 2005 o 19:11 TASR

Bratislava 11. júna (TASR) - Slovenská speváčka Jana Kirschner bude predskokanom na pražskom koncerte svetoznámej speváckej hviezdy Eltona Johna, ktorý len nedávno hral aj v Bratislave.

"Je to pre nás veľká pocta a potvrdenie toho, že si nás ľudia v Čechách naozaj vážia," povedal dnes pre TASR manažér speváčky Jozef Šebo, ktorý sa sám na bratislavskom koncerte Eltona Johna na Tyršovom nábreží zúčastnil. "Janka tu vtedy nebola, ale chcela ísť na jeho koncert do Prahy. To však ešte netušila, že bude spievať niekoľko minút pred ním," dodal s úsmevom.

Koncert legendárneho hudobníka sa v Prahe uskutoční 21. júna a slovenskú speváčku si ako predskokanku vybrali tamojší usporiadatelia. Hoci zatiaľ nie je ešte presne jasný jej repertoár, ktorý pred týmto koncertom predstaví, isté je, že to bude niekoľko anglických a pravdepodobne jedna slovenská skladba. "Budeme hrať podľa nálady a atmosféry," dodal Šebo, podľa ktorého sa Kirschnerová na koncert veľmi teší. "Eltona si váži ako interpreta i skladateľa. Je to naozaj veľká pocta," zdôraznil.

Predskokanom Eltona Johna v Bratislave bola slovenská kapela Desmod.