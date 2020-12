Výtvarník Erik Šille: Aj Getsemanskú záhradu by sme na Slovensku vyrúbali

Prekáža mu, že všetci sa ku všetkému vyjadrujú.

17. dec 2020 o 15:28 (aktualizované 17. dec 2020 o 15:59) Jana Alexová

BRATISLAVA. Kedysi zvykol pri maľovaní počúvať hudbu, posledné roky si pri tvorbe púšťa rôzne podcasty.

Sypú sa z nich na neho veľké spoločenské témy, politické kauzy, otázky menšín, domáceho násilia i ekológie.

Niet divu, maliar Erik Šille sa nikdy netajil záujmom o to, čo sa deje okolo neho. Svet vníma naplno, so všetkým dobrým i zlým, čo sa deje a všetko sa to potom odráža i v jeho tvorbe.

Článok pokračuje pod video reklamou

Odkedy namiesto hudby počúva podcasty, impulzy sa ešte znásobili.

Súvisiaci článok Takéto obrazy dokáže namaľovať aj malé dieťa. Erik Šille má novú výstavu Čítajte

"Niekedy mám pocit, že u nás sa stane za pár hodín množstvo vecí. Politická kauza, ekologická katastrofa, pandémia, lockdown, debata o interrupciách... a my len strácame pozornosť.

Vďaka tomu, že sa z toho všetkého vymaľujem, je to pre mňa ako šport. Ako keď si idete zabehať a vyčistiť si hlavu," hovorí Šille.

Aj on rýchlosti informácií prispôsobil svoju tvorivú rýchlosť. Tento rok nenamaľoval toľko veľkoformátových malieb, ktoré sú príznačné pre jeho tvorbu. Vytvoril množstvo malých rýchlych kresieb, ktoré sú jeho osobnou reakciou na svet a problémy okolo neho.

Spolu s ďalšími dielami ich vystavuje White & Weiss Gallery v Bratislave.

Maľuje, keď telefonuje

Erik Šille vraví, že zmena v jeho tvorbe od veľkoformátových malieb k malým papierovým kresbám prišla akosi postupne.

Začiatkom roka bol na rezidencii v Tokiu, kam chodí pravidelne už niekoľko rokov. Tam zvykne maľovať na papier. Po návrate na Slovensko mal síce na tento rok iné plány, no situácia sa pre pandémiu stala nevyspytateľnou a nekontrolovateľnou.