Nóri milujú československú Popelku. Satirický web si z nich pre to škaredo vystrelil

Vianoce bez nej sú v Nórsku nemožné.

17. dec 2020 o 15:20 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Československý film Tři oříšky pro Popelku tento rok nebude. Milí spoluobčania, zabudnite.

Vcelku stručná správa na satirickom webe Nyhetshjulet vystrašila Nórov.

Sú zvyknutí, že nórska verejnoprávna televízia NRK vysiela Popelku so železnou pravidelnosťou na každé Vianoce a nevedia si predstaviť, že by to raz tak nebolo.

Ale vtipkujúci novinári mali chuť provokovať. Písali: "Televízii sa ozvali zástupy ľudí s alergiou na orechy, ktorí sa cítia diskriminovaní. Robí im zle, keď pozerajú Popelku, a teda sa z vianočného programu cítia vyčlenení."

NRK musí teraz prácne na sociálnych sieťach vysvetľovať, že to nie je pravda, snaží sa odpovedať každému, kto sa sťažuje.

Nevysielať Popelku by si nikdy nedovolila. Pretože už to raz skúsila a nedopadlo to dobre. Na tú vlnu hnevu tak ľahko nezabudne.

Nevedia jej meno, ale sú zamilovaní

Nóri majú k Popelke nezvyčajní vzťah. Rozprávku Václava Vorlíčka si zamilovali, napriek tomu, že ju vysielajú so simultánnym prekladom. Všetkých hercov nahovoril Knut Risen.