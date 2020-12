Máte po krk vianočných rozprávok? Skúste dobrodružstvo. Festival Hory a mesto je online

Filmy môžete vidieť do 10. januára.

18. dec 2020 o 13:53 Jana Alexová

BRATISLAVA. Keď sa na Slovensku v marci začala prvá vlna pandémie koronavírusu, festival horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto bol jedným z prvých podujatí, ktoré sa museli zrušiť.

Organizátori sa síce v lete snažili ponúknuť svojim fanúšikom niektoré filmy v rámci open-air premietaní či jesenných akcií, no nie ku všetkým sa dostali.

K záveru roku sa preto rozhodli, že festivalové filmy sprístupnia online vďaka generálnemu partnerovi festivalu DIGI Slovakia.

A tak ak ste vianočné rozprávky videli už minimálne stokrát, môžete si sviatky spríjemniť filmovým dobrodružstvom.

Snímky z festivalu Hory a mesto sa dajú vidieť v pôvodnom znení so slovenskými titulkami na platforme DIGI GO do 10. januára 2021.

Sneh

Blázon (Lunatic, Kanada, 60 min, 2016, r. Kent Allison)

Aký starý je príliš starý?

Príbeh o snahe Iana Evansa vydať sa po stopách svojich polárnych hrdinov z detstva – Shackletona, Scotta a Amundsena – a stať sa tak najstarším Kanaďanom, ktorý dosiahne južný pól.

Načítavam video... video https://vimeo.com/151847943

Hrebeň snov (The Ridge of Dreams, USA, 24 min, 2019, r. Ben Sturgulewski, Zack Giffin)

Dvaja najlepší priatelia s veľmi odlišným pohľadom na život sa púšťajú do hľadania mýtickej hory, ktorú ešte nikto nikdy nezlyžoval.

Podarí sa im to?

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/BTAyFfO-3so

Voda

Aniakchak (Aniakchak, USA, 25 min, 2019, r. Forest Woodward, Graham Zimmerman)

Mladomanželia Graham Zimmerman a Shannon McDowell, obaja profesionálni športovci v rôznych odvetviach, nachádzajú radosť a spoločnú reč v novej aktivite: packraftingu.

Vďaka tomu sa vydajú na náročné dobrodružstvo do prírodnej rezervácie Aniakchak na Aljaške, najodľahlejšej a najmenej navštevovanej časti tohto národného parku.

Dlhá rieka domov (The Long River Home, USA, 20 min, 2019, r. Seth Dahl)

Dokumentárny film o vyrovnávaní sa s následkami vojny prostredníctvom spoločných kajakárskych dobrodružstiev.

Aaron Howell a Russell Davies sú vojnoví veteráni, ktorí počas bojov utrpeli zranenia a ktorí teraz spolu vyrážajú na ďalšiu misiu. Na kajakoch sprevádzajú slepého námorného veterána Lonnieho Bedwella na jeho tretej ceste cez Veľký kaňon.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/5H3ElYHgq7k

Beh

Hlasy života (Ña Káana Yee, Mexiko, 26 min, 2019, r. Helios Nieto)

Krátky dokumentárny film o mexickom bežcovi Ricardovi Mejíovi.

Počas fascinujúcej životnej cesty čelí neznámy majster sveta v horskom behu asi svojej poslednej a najväčšej výzve: nájsť svojho nástupcu.

Vysoké hory

Keď sa sny plnia (Além dos sonhos, Brazília, 52 min, 2018, r. Rafael Duarte)

Životný príbeh Romana Romanciniho, jedného z najvýznamnejších brazílskych horolezcov, o jeho sne vyliezť na Everest, najvyššiu horu planéty.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/mUbA61ObxuM

K2 and neviditeľní pešiaci (K2 and the Invisible Footmen, Pakistan, 55 min, 2015, r. Iara Lee)

Filmárka a známa aktivistka Iara Lee zachytáva vo svojom filme životy tých, ktorí pomáhajú horolezcom pri výstupoch na najvyššie hory sveta, vrátane pakistanských nosičov a nepálskych šerpov.

Film tiež sleduje prvý oficiálny pakistanský horolezecký tím, ktorý tvoria bývalí nosiči.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/dN-MyAVqzqU

Ostatné filmy

Šanca prežiť (Slovensko, 37 min, 2019, r. Katarína Tekeľová)

Šanca prežiť je film o zranených zvieratách a opustených mláďatách, ktorým sa snaží pomôcť tím zo Záchrannej stanice v Zázrivej.

Snímka zachytáva náročný život na oravskej stanici počas štyroch ročných období roka. Predstavuje tri najsilnejšie príbehy, ktoré v záchrannej stanici zanechali nezmazateľnú stopu. Sú nimi záchrany orlice Zoje, medvieďat Kvetky a Alberta a vlčice Daisy.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fzachrannastanicazazriva%2Fvideos%2F3100739043285823%2F&show_text=false&width=560

S klavírom do Zanskaru (Piano to Zanskar, UK, 86 min, 2018, r. Michal Sulima)

Desmond O'Keeffe, 65-ročný ladič klavírov, sa zamýšľa nad blížiacim sa dôchodkom – bude vysedávať v kresle a pochutnávať si na koláčoch?

Namiesto toho sa však rozhodne pre najnáročnejší a najnebezpečnejší projekt vo svojej štyridsaťročnej kariére: prepraviť storočný 80-kilový klavír značky Broadwood and Sons z rušného Londýna do vzdialeného srdca indických Himalájí.