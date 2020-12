Zomrel Per Alsing, dlhoročný bubeník skupiny Roxette

Dožil sa 60 rokov, príčina smrti je pre verejnosť neznáma.

22. dec 2020 o 7:42 TASR

ŠTOKHOLM. Vo veku 60 rokov zomrel v sobotu Per "Pele" Alsing, dlhoročný bubeník švédskej poprockovej skupiny Roxette.

O jeho úmrtí v nedeľu informoval spevák a gitarista tejto formácie Per Gessle na jej oficiálnom účte na sociálnej sieti Twitter.

Článok pokračuje pod video reklamou

"So zármutkom vám musím oznámiť, že nás opustil náš milovaný Pelle Alsing. Pelle nebol len úžasný a vynaliezavý bubeník, ktorý pomáhal od prvého dňa tvoriť hudbu Roxette, ale bol aj najlepším priateľom, ktorého si môžete predstaviť. Milý a veľkorysý človek, ktorého srdce bilo pre každého," vyznal sa Gessle.

Príčina úmrtia nebola v čase oznámenia jeho smrti známa.

V decembri 2019 zomrela vo veku 61 rokov speváčka skupiny Marie Fredrikssonová po 17-ročnom boji s rakovinou. V roku 2002 jej diagnostikovali zhubný nádor na mozgu.

Roxette vznikli v roku 1986, keď tiež vydali debutový album Pearls of Passion. Medzi najväčšie hity Roxette patria skladby ako The Look, Listen to Your Heart, Dangerous, It Must Have Been Love, How Do You Do, Sleeping in My Car či Joyride.