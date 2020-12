Nočný stopár desil Kaliforniu. Svoje obete mučil, mrzačil, znásilňoval a nikdy to neoľutoval

BRATISLAVA. V roku 1985 zažívala Kalifornia extrémne horúce leto. Neboli to však len rekordné horúčavy, ktoré obyvateľov sužovali. V Los Angeles sa stupňovala panika.

V meste sa potuloval sériový vrah. Satanista, drogovo závislý nebezpečný muž, ktorý si vyslúžil prezývku Nočný stopár.

Medzi obeťami si nepreberal, nemali spoločné nič okrem odomknutých dverí či odchýleného okna.

Rovnako chladnokrvne dokázal zavraždiť šesťročné dieťa aj osemdesiatročného dôchodcu. Ručnou zbraňou, nožom, mačetou či kladivom. Tým, čo mal práve pri sebe.

Mužov pozabíjal, ženy neraz pred tým, ako im vzal život, zmrzačil a znásilnil. To všetko sa odohralo v ich vlastných domovoch neskoro v noci.

Jediné informácie, ktoré vtedy polícia mala, pochádzali od preživších dvoch rôznych útokov. Páchateľa označili za hispánca so škaredými pokazenými zubami.

Milióny Kalifornčanov žili niekoľko mesiacov v strachu o svoje životy, v noci bdeli s nastraženými ušami, citliví na najmenší rachot či vrznutie dverí. Radšej sa dusili v prehriatych izbách, ako by mali v noci nechať otvorené okno.

Po vyčíňaní Nočného stopára - Richarda Ramireza, ostalo 14 mŕtvych, brutalita jeho útokov otriasla aj skúsenými kriminalistami, ktorí ho nakoniec po dramatickej naháňačke dolapili. A hoci jeho skutky vykazovali takú krutosť, bezočivosť a brutalitu, ktorá presahovala ľudské chápanie, on svoje činy nikdy neľutoval.

Nový dokumentárny seriál Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer kombinuje rekonštrukcie, svedectvá a početné obrázky z doby, keď Kalifornia zažívala najbrutálnejšie vraždy vo svojej histórii.

Pozrite si kompletný prehľad noviniek v januárovom programe Netflixu:

1. januára

The Minimalists - Less is Now (dokument)

Názov filmu bol inšpirovaný populárnou zásadou „menej je viac“, ktorú popularizoval architekt Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969). Týmto aforizmom opísal svoju estetickú víziu dizajnu.

Jeho taktika spočívala v usporiadaní potrebných komponentov budovy tak, aby sa vytvoril dojem extrémnej jednoduchosti. Minimalisti prepracovali túto frázu, aby podčiarkla naliehavosť súčasnosti.

V dnešnej konzumnej kultúre je potrebné dosiahnuť menej. Menej všetkého. A to čo najskôr.

Headspace Guide to Meditation (seriál)

Originálna séria divákov v ôsmich animovaných epizódach prevedie svetom meditácie. Andy Puddicombe - bývalý budhistický mních a spoluzakladateľ globálne obľúbenej meditačnej aplikácie Headspace - zoznámi divákov s výhodami a vedou, ktoré za meditáciou stoja.

Každá 20-minútová epizóda predstaví inú techniku, ktorá pomáha pri meditácii - zameriava sa na témy ako stres či hnev. Že by praktizovanie meditácie bolo ozaj ľahké a dostupné pre každého?

