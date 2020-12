Tento príbeh sa nikdy nestal. Našťastie

František Kozmon a Červ.

23. dec 2020 o 15:27 Katarína Holetzová

Červ Františka Kozmona je opäť o kus literárne zdatnejší a o krok bližšie k svetovému štandardu.

František Kozmon nie je policajt a nikdy ním nebol. A zatiaľ čo na Slovensku stále pokračuje trend, že najlepšia detektívka je tá, ktorá je prehliadkou policajného prostredia či transkriptom uveriteľného žargónu, a že najlepším autorom je ten, kto väčšinu svojho života strávil priamo na mieste činu, Kozmonovým hnacím motorom je spisovateľská fantázia.

Jeho príbehy sú vymyslené (vďakabohu) a vôbec nemajú za cieľ nenápadne hodnotiť či opisovať spoločenskú situáciu (vďakabohu).

Má za sebou päť kníh, ktoré sú z titulu na titul o kus zdatnejšie z literárnej stránky a o krok bližšie k svetovému štandardu. Novinka Červ je aktuálne na jeho súkromnom autorskom piedestáli.

Napínavý príbeh o vrahovi, ktorý svoje obete necháva rozožierať červami, by ste mohli zasadiť do akejkoľvek krajiny, fungoval by rovnako. Je dynamický, logicky vyskladaný a naozaj ho „nepustíte z rúk“, aj keď ste si teraz pomysleli, že je to len fráza.

Pátranie zložité, čítanie ľahké

Mŕtve ženské telo v lese a takmer mŕtve ženské telo v spálni instagramovej hviezdičky spája meno lekára z prestížnej kliniky. Marek Wolf sa napriek súkromným problémom do prípadu ponorí a spoločne s kolegami postupne odhaľuje nečakané stopy.