Svieža Wonder Woman poteší v pandemickej depresii, vyniká aj v žánri

Bombastické pokračovanie by v televízii nefungovalo.

26. dec 2020 o 19:33 Marek Hudec

Wonder Woman. (Zdroj: IMDB)

Okolo stíhačky vybuchujú farebné ohňostroje. My sedíme v kokpite s postavami a užívame si výhľad s nimi. Superhrdinka zráža nepriateľov svojím čarovným lasom a do toho buráca orchestrálna hudba.

V akčných scénach sa autá pretáčajú vo vzduchu.

Presne takýto eskapizmus, a ešte na veľkom plátne, nám celý rok chýbal. Pravda je, že filmy o superhrdinoch a superhrdinkách v dobe pred pandémiou už nudili, ich príbehy sa schematicky opakovali, bolo ich skrátka priveľa.

Teraz vďaka za Wonder Woman 1984, miestami naivný a neuveriteľný, ale ohurujúci a zábavný veľkofilm, ktorý by svojou bombastickosťou v televízii jednoducho nefungoval. Ani nevadí, že do kín prišiel tesne pred trojtýždňovým zákazom vychádzania.

Keď totiž na Slovensko dorazia väčšie množstvá vakcín proti koronavírusu a bude bezpečnejšie sa stretávať, Wonder Woman môže otvoriť kiná so správne uvoľnenou atmosférou a nádejným posolstvom, ktoré potrebujeme.

Režisérka trávi čas s bolesťami svojich postáv

Novinka je dobrá nielen preto, že sa šťastne trafila do spoločenskej objednávky, ale v porovnaní s konkurenciou aj vyniká. Patty Jenkinsová sa s Wonder Woman pred tromi rokmi stala vôbec prvou ženou, ktorá nakrútila film v superhrdinskom žánri.

Už vtedy priniesla niečo svieže. Zdalo sa totiž, že ju viac zaujímal duševný svet jej hrdinov, než akcia.