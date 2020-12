B. A. Paris: Zlo od rodiny je najdesivejšie

Sunday Times Bestseller Dilema.

29. dec 2020 o 10:36 Martin Kasarda

Do románu britskej autorky B. A. Paris Dilema vkĺznete ako hosť na spoločenskú oslavu priateľov, s uvoľnenou atmosférou, pohodou. A z tejto oslavy odchádzate zdesený krehkosťou života, smútkom i štipkou nádeje, že napriek zlu okolo nás nejako žiť musíme. S B. A. Paris sme prostredníctvom e-mailu viedli dialóg o krehkosti rodinných vzťahov a rodinných tajomstvách.

Dilema nie je iba románom o jednom leteckom nešťastí a vplyve na rodinu. Je to tragédia o ľudskej dôvere v rodinu a priateľov. Čo si myslíte o dôvere? Je to stavebný kameň nášho života?

Článok pokračuje pod video reklamou

Myslím si, že dôvera – spolu s úctou – je určite základným kameňom nášho života, ešte viac ako láska, pretože ak niekomu nedôveruješ a nectíš si ho, ako ho môžeš milovať?

Súvisiaci článok Denisa Fulmeková: O ľudskom správaní nemám žiadne ilúzie Čítajte

Dôvera je téma, ku ktorej sa vo svojich románoch vraciam opakovane. Strata dôvery v niekoho je pravdepodobne jednou z najničivejších vecí, ktoré sa môžu stať, najmä ak je osobou, ktorá túto dôveru zradila, partner alebo vlastné dieťa.

Keby sa v Dileme Marnie vrátila domov, nemyslím si, že by vzťah medzi ňou a jej rodičmi bol niekedy rovnaký. Možno by jej to odpustili, ale nikdy by nezabudli, čo urobila.

Jedným z motívov románu Dilema je, že rodičia niekedy nevedia všetko o svojich dospievajúcich deťoch. Sme slepí k deťom ako rodičia? Idealizujeme si ich?

Áno, rodičia sú voči svojim deťom slepí v tom zmysle, že väčšina rodičov si myslí, že o svojom dieťati vedia všetko. Majú tendenciu dávať ich na piedestál, ale keď dieťa spadne z tohto podstavca, môže byť ťažké pripustiť, že ich syn alebo dcéra nie sú dokonalí, že urobili niečo také šokujúce, že je takmer nemožné to pochopiť.

Ako rodičia učíme svoje deti určitým hodnotám, a keď dôjde k ich porušeniu, dôjde k narušeniu dôvery medzi rodičom a dieťaťom. V románe Dilema je Livia v šoku, že Marnie nepremýšľala o dosahu svojho správania na okolie, na tých, ktorí ju majú radi.

B. A. Paris (zdroj: FOTO – ST. MARTIN PRESS)

Strata úcty k dieťaťu, akú prežíva Livia k svojej dcére, je pre rodiča asi najťažšou vecou, ​​s ktorou sa vyrovná.

Nejedna rodina má svoje tajomstvá. Ako s nimi naložiť? Ako s nimi žiť?

Najlepším spôsobom, ako narábať s rodinnými tajomstvami, je pravdepodobne ich uznanie, pretože to niekomu môže pomôcť pochopiť, prečo je taký, aký je.

Charakter človeka vytvára jeho prostredie, a ak existujú rodinné tajomstvá, malo by to vplyv na jeho výchovu. Ich ignorovanie a predstieranie, že tieto tajomstvá neexistujú, môže často spôsobiť viac škody ako úžitku.