Martin Knut: Nepodarilo sa nám stať sa kultúrnym národom

Keď kríza rozožiera umeleckú scénu.

30. dec 2020 o 12:08 Martin Kasarda

Na čele Ligy pre duševné zdravie je výtvarník Martin Knut. Umelec, ktorý vníma potrebu duševného zdravia ako jeden z najdôležitejších momentov života spoločnosti. V čase, keď kríza rozožiera umeleckú scénu, sme sa nemohli rozprávať o ničom inom než o potrebe kultúry pre psychické zdravie spoločnosti.

Môže nedostatok kultúrneho života spôsobovať v spoločnosti psychickú depriváciu? To je vlastne len inak položená otázka: Načo nám je kultúra?

Ak by sme sa odrazili pomocou etymológie od pôvodu slova kultúra, dopracovali by sme sa k tomu, že ide o „zúrodňovanie jednotlivca“. Duchovný význam toho slova hovorí o sebakultivácii, o cibrení jeho mravov. V zásade ide teda o to, aby sme boli schopní prijať či počuť niečo duchovné.

Pravdepodobne sa tento proces v rámci sociodemografie deje v malom a skôr len na individuálnej úrovni, ale ak sa porovnávame so staršími národmi, tak ako spoločnosť kultúrne a emocionálne strádame.

Dlhodobejšie sme u nás skôr svedkami zľahčovania významu citovej podvýživy a chradnutia mravov, v dôsledku čoho uvoľňujeme priestor pre nekultúrnosť. Už nie sme len frustrovaní, postúpili sme o schodík vyššie.

Musím prežiť to, čo musím prežiť,akryl na plátne, perforácia, 30x30cm, 2012 (zdroj: Martin Knut)

Ak platí, že deprivácia vzniká nedostatočným prejavovaním rešpektu, nedostatočným pociťovaním bezpečia, lásky, sociálnych väzieb, ale aj nedostatkom zmyslových podnetov, tak vidiac nahnevaných ľudí na bráne Úradu vlády si neklamme a priznajme si, že sme citovo deprivovaní.

Kultúrna pospolitosť, zaoberajúc sa vlastnými problémami, nechala bez povšimnutia, aby sa nám pred očami zvulgarizovala a obhrubla politická kultúra, ktorá cez médiá ubíja a dusí ducha spoločnosti.

Je nedostatok kultúry aj výsledkom politiky?

V politickom boji nemajú politici vyzbrojení hrošou kožou čas vnímať, tobôž posilňovať dôležitosť kultúry. A pri tom je to aj kultúra, na ktorej štát a jeho obyvateľstvo stoja a padajú.

Napríklad v prelomovej reformnej a investičnej vízii Moderné a úspešné Slovensko, ktorej časť má byť pretavená do Plánu obnovy, sa kultúra alebo ak chcete umenie nenachádza. Žiaľ, od vzniku Slovenskej republiky sa nám nepodarilo stať sa kultúrnym národom.