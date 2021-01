Catherine Deneuve pre SME: Nemohla by som plakať ako Delon. Vždy som sa brala s iróniou

Francúzska hviezda hovorí o rivalite medzi herečkami.

5. jan 2021 o 12:36 Kristína Kúdelová

Excentrická, sebecká diva, ktorá vždy myslela viac na seba ako na svoje deti, bojí sa starnúť a povedať pravdu o svojich pocitoch a strachoch.

Taká je herečka, ktorá je hlavnou postavou filmu Pravda. Režisér Hirokazu Kore-eda si myslel, že najlepšie urobí, keď takúto rolu zverí najväčšej francúzskej hviezde. Slávnej, krásnej, neprístupnej.

Mal pravdu, vybral si výborne.

Ale CATHERINE DENEUVE nebola spočiatku nadšená z toho, aké pomýlené fantázie o herečkách má hrať.

V telefonickom rozhovore, ktorý poskytla niekoľko mesiacov po tom, ako prekonala mozgovú porážku, a napriek tomu, že rozhovory poskytuje výnimočne, sa snažila vyvrátiť predstavy, aké o nej ľudia majú.

Vzniklo už niekoľko filmov o tom, ako sa s herečkami ťažko žije, aký napätý vzduch je v ich domácnostiach. Aj vy ste niekedy priniesli domov napätie?

Áno, ale dúfam, že nie väčšie, ako sa to stáva ľuďom z iných profesií. Niekedy som nervózna, nepopieram, ale zväčša najmä preto, že mám trému z práce, ktorá má čaká.

Catherine Deneuve má trému, to znie zvláštne.

Mám dokonca zlé sny.

A z čoho?

V divadle z toho, že všetko musí klapnúť a nedá sa to opraviť. Pri filme ju mám niekoľko dní pred nakrúcaním, keď ešte celkom neviem, ako pristúpiť k svojej role a skrotiť si ju. Táto úloha stojí predo mnou zakaždým, zas a znova.

“ Stáva sa mi, že neverím, že ešte niečo dobré príde. Mám pocit, že som skončila a že ma už nikto nepovažuje za herečku súčasnosti. „

Herečka, ktorú hráte vo filme Pravda, nie je práve dobrou mamou. Je príliš zahľadená do seba.

Zastavím vás, táto postava nemá so mnou skoro nič spoločné. Je mi veľmi veľmi vzdialená.

Vo filmoch je to však veľmi častý motív, že slávne herečky sú excentrické a ich dcéry to ťažko znášajú. Z čoho táto predstava režisérov vychádza?

Neviem, ale zrejme nie z dnešných čias. To, čo režisér ukázal, platí možno pre herecké divy, ktoré žili pred niekoľkými desaťročiami. Je to zrejme jeho fantázia, ale opakujem, od mňa to má veľmi veľmi ďaleko.

Spočiatku ma to aj zneisťovalo, obávala som sa, že diváci si herečku na plátne stotožnia so mnou. Nechcelo sa mi veľmi do toho.