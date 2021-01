Príbehy tíško čakajúce pod stromčekom

(Ne)obyčajný zvierací život.

2. jan 2021 o 13:41 Jana Korčeková

Knihy sú pre deti skvelým vianočným darčekom. Štedrá knižná ponuka slovenských vydavateľstiev ukrýva pre každé dieťa ten správny knižný dar. Stačí ho „len“ nájsť...

(Ne)obyčajný zvierací život

Mnohí zvierací obyvatelia detských kníh vedú život preplnený ambíciami, aktivitami a trampotami. Chlpatou ukážkou veľkých ambícií je veverička z knihy Veľké preteky. Patrí k najrýchlejším bežcom a svoje prvenstvo si roky upevňuje víťazstvami v Love na zlatý žaluď.

Tento rok však nevyzerá víťazne. Príčinou je nové pravidlo súťaže vyžadujúce účasť družstiev. Súťaž jej družstvu priniesla veľa pádov, ťažkostí, úsmevných situácií a ponaučenie na záver.

Zajac z knihy Trampoty s mrkvou má tiež obľúbenú aktivitu a namiesto slávy priniesla problém. Zaoblený hrdina zbiera mrkvu a vybudoval si zbierku, ktorá už presahuje priestorové možnosti jeho nory.

Potrebuje nový domov, kam sa zmestí on i jeho impozantná zbierka! Pomocnú paprčku mu podala korytnačka, ktorá čoskoro zistila, ako dokáže mrkva skomplikovať život... Strastiplný príbeh je zakončený zmenou postoja zajaca k jeho oranžovej vášni.

(zdroj: Foto - Archív SME)

Ambicióznym plánom sa pýšia aj mačky Princezka a Lízička (Mačky letia do Kanady). Naskytla sa im príležitosť cestovať do Kanady. Pozvanie príbuznej v nich vyvolalo viac či menej reálne túžby a predstavy o Kanade a my môžeme sledovať proces príprav na let a udalosti s ním spojené.

Bláznivý príbeh plný smiešnych hlášok, absurdných nápadov a situácií z pera Jaroslavy Blažkovej a jedinečných ilustrácií Martiny Matlovičovej je zaručeným zdrojom zábavy.

Na to, aby ste zažili dobrodružstvá a žili život plný zábavy alebo zmien, netreba mať veľké ambície, nezvládnutú záľubu alebo letenku v hrsti. Stačí sa zoznámiť s Björnom. Rovnomenná kniha ponúka šesť príbehov zo života (ne)obyčajného medveďa.