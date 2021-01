Aký bol filmový rok 2020?

Nežartujte!

3. jan 2021 o 11:28 Miloš Ščepka

Pýtať sa, čo odchádzajúci rok kinematografii dal a čo vzal, by bolo cynické. Veď filmový priemysel je v takom chaose, v takej panike, že nedokáže posúdiť ani svoj vlastný stav. Tým cennejšie sú triezve hlasy, úprimné pokusy hľadať nové cesty.

Výroba filmu je aj za normálnych okolností extrémne riskantný podnik. Môžete mať všetko: ideálny scenár, skvelý štáb, populárnych hercov, ale i tak nemožno zaručiť, že sa váš film v kinách stretne s priaznivým prijatím, či neskončí v strate.

V čase, keď ráno neviete, či popoludní neskončíte v karanténe, pôsobí nakrúcanie nových filmov ako veľká pochabosť. Lenže v kríze je i distribúcia. Nemá čo a kam distribuovať. A v kríze je aj filmová publicistika. Niet o čom písať, niet čo recenzovať… a možno už ani pre koho.

Človek na konci

Na konci filmového reťazca je divák. Skutočne? Slovenské multikiná sa otvárajú, no ich repertoár neoslní a má len minimálnu marketingovú podporu. Prídu vôbec ľudia do kín spútaných protipandemickými opatreniami, keď doma ich na Netflixe či HBO čaká ďalšia časť seriálu?

Úsilie niektorých distribútorov a kinárov pripomína včelu, znova a znova narážajúcu do okenného skla: raz sa to predsa musí podariť! No čo ak svet už nikdy nebude taký ako pred Covidom? Čo ak je všetko už nadobro inak a jedinou možnosťou je prispôsobiť sa?

Zmeny sa začali. Nielen presmerovaním pozornosti publika z programov kín na repertoár mamutích streamovacích spoločností HBO, Netflix, Amazon, Apple TV+, Disney Plus (najnovšie k nim pribudla Discovery+). Ich aplikácie sú bežne nastavené vo väčšine nových televíznych prijímačov, na ovládanie netreba mať inžiniersky titul, stačí diaľkový ovládač.

Pandémia nepomáha nikomu, ale malé nezávislé filmové projekty ohrozuje menej ako tie veľké. Nakrúcajú ich menšie štáby za menej peňazí a menšia je aj hrozba strát z pirátskeho šírenia, a tak sa darí internetovým videopožičovniam s artovým obsahom aj streamovaniu umeleckých filmov.

V našich končinách sa mu venujú filmový portál Dafilms, Aerovod či Edisonline. Každý má svoj obchodný model, ale všetky sú cenovo prístupné. Streamované predstavenia Kino doma usporadúva Asociácia slovenských filmových klubov, ktorá ponúka v rámci ASFK On Demand za symbolické ceny aj atraktívnu kolekciu klubových filmov.