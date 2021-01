Zomrel Gerry Marsden, spevák Gerry and the Pacemakers

Paul McCartney označil Gerry and the Pacemakers za rivalov skupiny The Beatles.

4. jan 2021 o 9:03 TASR

a archívnej snímke z 12. decembra 2003 Gerry Marsden, spevák britskej skupiny Gerry and the Pacemakers, pózuje s vyznamenaním Rad britského impéria (MBE). (Zdroj: TASR/AP)

LONDÝN. Vo veku 78 rokov zomrel v nedeľu Gerry Marsden, spevák britskej bigbítovej skupiny Gerry and the Pacemakers, ktorej verzia piesne "You'll Never Walk Alone" sa stala hymnou anglického futbalového klubu FC Liverpool. Informovala o tom stanica BBC.

"Gerryho hlas sprevádzal naše najväčšie noci. Jeho pieseň spájala hráčov, realizačný tím a fanúšikov na celom svete," uviedol FC Liverpool na svojom twitterovom účte.

Podľa pozostalých Marsden zomrel po krátkej chorobe, ktorá nesúvisela s ochorením COVID-19.

Na čele hitparády

Skupina Gerry and the Pacemakers patrila, podobne ako The Beatles, "do stajne" manažéra Briana Epsteina. V roku 1963 sa stala prvou britskou kapelou, ktorej prvé tri piesne obsadili prvú priečku hitparády.

Medzi jej ďalšie hity patrí pieseň "Ferry Cross the Mersey" z roku 1964. Pieseň napísal samotný Gerry Marsden ako poctu svojmu rodnému mestu Liverpool. Stala sa hitom na oboch brehoch Atlantiku. V Spojenom kráľovstve obsadila v hitparáde ôsme miesto, v Spojených štátoch sa umiestnila o dve priečky vyššie.

Rivali The Beatles

Paul McCartney označil skupinu Gerry and the Pacemakers za "najväčších rivalov" skupiny The Beatles v regióne Merseyside. "Vždy si na teba spomeniem s úsmevom," napísal Paul McCartney na počesť Marsdena.

Poctu na Twitteri mu vyjadril aj Ringo Starr, bubeník The Beatles, ktorý zaželal "pokoj a lásku" rodine Marsdenovej.

Gerrymu Marsdenovi udelili v roku 2003 Rad britského impéria za pomoc a podporu, ktorú poskytol obetiam tragédie, ktorá sa stala v roku 1989 na futbalovom štadióne Hillsborough v Sheffielde.