Slovensko Noir prepája umeleckú elitu viacerých umení

V royhovore s Ferom Lintnerom.

4. jan 2021 o 11:30 Lucia Lackovičová

Slovensko Noir prináša čosi, čo na našom literárnom a hudobnom trhu veľmi chýba. Je to ambiciózny projekt zložený zo šestnástich poviedok a piatich básní od slovenských autorov. Poviedky nahrali slovenskí herci, hudbu slovenskí muzikanti. V tlačenej knihe sú ilustrácie slovenskej autorky.

V zozname poviedok sa ocitli diela od autorov ako Silvester Lavrík, Juraj Červenák, Verona Šikulová, Milan Lasica, Arpád Soltész či Ľubomír Feldek. Herci, ktorí dielam vdýchli hlas, sú napríklad Zuzana Fialová, Dušan Jamrich, Táňa Pauhofová, Róbert Roth či Dano Dangl. Dramaturgia a réžia bola v rukách Judity Hansman a FERA LINTNERA, ktorý o Slovensku Noir prezradil viac.

Ako vznikol nápad vytvoriť takýto ambiciózny a netradičný projekt?

Nápad na audioknihy novej generácie vznikol v roku 2015. V Prešporskom divadle, kde sa to celé začalo, sme fanúšikovia audiokníh. Časom sme však zistili, že viaceré z nich sú na jedno kopyto (jeden herec dvadsať-tridsať hodín plocho číta známy román). Dostali sme chuť urobiť to inak – spojiť viacero druhov umenia do fungujúceho celku. Chceli sme spraviť také audioknihy, aké by sme sami radi videli v kníhkupectvách.

Ako ste sa rozhodli túto inakosť docieliť?

Naša predstava bola, že herec by texty skôr hral ako čítal – formou sme sa chceli viac priblížiť k filmu a divadlu ako ku knihe. Mohli z toho vzniknúť aj klasické rozhlasové hry, ale to je formát, aký sa dá najlepšie robiť v rozhlasových štúdiách, ktoré na to majú technické a personálne kapacity, plus financie zo štátneho rozpočtu.

Tomu sme sa snažili vyhnúť. Vopred sme vedeli, že tam chceme zaradiť veľa hudby a hudobných podmazov. Na samom začiatku sme sa zhodli na tom, že to bude sága s deviatimi časťami a každá z nich bude antológiou na konkrétnu tému, napríklad noir, humor, triler, sci-fi, horor, dobrodružstvo, história, akcia, mystérium, detektívka, rozprávky...

Ako ste vyberali autorov do antológie a čo bola hlavná požiadavka, ktorú ste si pri dielach vytýčili?

Vyberali sme autorov, ktorých tvorba nás dlhodobo bavila, alebo takých, o ktorých sme predpokladali, že by pre nás boli ochotní napísať poviedku v štýle noir. Veľmi nás tešilo, že takmer každý z oslovených zareagoval na náš návrh pozitívne.

Najviac sme sa tešili zo spolupráce s Pavlom Vilikovským. Žiaľ, text už pre nás napísať nestihol. S dovolením jeho rodiny a z úcty k nášmu literárnemu velikánovi sa však v projekte objavil aj úryvok z jeho knihy Pes na ceste. Do audioknihy ho načítal Robo Roth.

Hlavnou požiadavkou bolo, že chceme originálne texty. Okrem spomínanej ukážky Pavla Vilikovského sme použili len doteraz nepublikované diela. Pestrosť každej z častí má zabezpečiť dostatočné množstvo autorov, interpretov, hudobníkov, režisérov...