Je namáhavé dnes predstaviť Európskej komisii čo so Slovenskom ďalej

5. jan 2021 o 12:05 Miriam Letovanec Svetkovská

Pamätáte sa na reformné leto či reformnú jeseň? Počas ktorých sme diskutovali o Pláne obnovy? Plnú konferencií a naháňania nápadov, ktoré by pomohli „tatranskému tigrovi“ dostať sa z pasce tzv. stredného príjmu? Znovu sa priblížiť západným krajinám. Nielen z pohľadu obľúbeného rastu HDP, ale i kvality života.

Iste, Európska komisia svoje videnie formovala za chodu, ale tento september sme mali v podstate jasno, akými reformami môžeme začať slovenský reformný plán napĺňať. Komisia upresnila svoju predstavu – z Bruselu prišlo usmernenie na zelenú ekonomiku a digitálne technológie.

Financovanie investícií podmienila realizáciou reforiem. No a brainstorming pre zlepšovanie Slovenska sa mohol začať.

Len potom sa veci začali meniť. To je také naše „slovenské“. Z plánu obnovy, na ktorom spolupracovalo vyše sto expertov, sa stal odborný dokument či reformné menu s názvom Moderné a úspešné Slovensko. No a reálna politická dohoda sa týždňami začala posúvať v nedohľadne.

Situácia sa vyhrotila do tlačových besied, kde každá koaličná strana prezentovala svoj Plán obnovy. Tým sa aréna pre zbieranie nápadov nanovo otvorila. Pošuškáva sa, že to bola práve Sme rodina, ktorá odchádzala z koaličnej rady so svojimi nápadmi úplne nepochopená...

Dobré úmysly pred cestou

Úmysel bol na začiatku samozrejme dobrý. Prísť s dokumentom, ktorý zosumarizuje všetko analytické a reformné úsilie, ktoré sa rôznymi spôsobmi naakumulovalo za posledné roky.

To úsilie, ktoré bolo síce na chodbách ministerstiev vypočuté, ale v mnohých prípadoch ostalo bez akcie. Lebo malo často vysoké politické náklady. Prípadne si vyžiadalo enormne veľa energie, až tak, že ku koncu traumatizovalo nielen politikov, ale aj občana samotného – ako napríklad reforma nemocníc (stratifikácia).

Dodnes tvrdím, že keby zákon prijala vláda do apríla, resp. mája 2019, nestala by sa témou predvolebného boja. Historická zmena by sa naštartovala a dnes sme mohli aspoň trochu v zdravotníckom marazme vnímať malé kroky k pozitívnej zmene.

Namiesto toho však dnes v tej istej téme – nemocníc – predstavujeme Bruselu ďalšiu analýzu s názvom Optimalizácia siete nemocníc, za ktorú si chceme dať ešte aj zaplatiť.

Chápem, nečíta sa to ľahko. O to horšie sa čítala aj uniknutá spätná väzba Európskej komisie k časti o zdraví. O to ťažšie, že som mala možnosť dokument Moderné a úspešné Slovensko pripomienkovať.

Preto je o to namáhavejšie dnes predstaviť Európskej komisii ucelenú predstavu, čo so Slovenskom ďalej, keď sa koaliční partneri nevedia dohodnúť ani na tom, či a kedy pôjdu slovenské deti naspäť do škôl. Ale poďme späť k téme.

Dáta na periférii

V júli tohto roku som v Kultúrnom živote písala o tom, že vláda má využiť strategické kapacity štátu na to, aby takýto plán pripravila. Aby odčlenila skupinu nadšencov, ktorí sa budú venovať len tejto téme a nebudú zavalení operatívou.