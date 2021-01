Vyšetrovateľ o krádeži nástrojov Andreja Šebana: Takto sa kradne dennodenne

My hudobníci sme nepraktickí a naivní, reaguje Shina.

5. jan 2021 o 15:18 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Mal tam niekoľko desiatok vzácnych gitár, zosilňovače, syntetizátory alebo odposluchové bedne. Na Štedrý večer prišiel hudobník Andrej Šeban takmer o všetky nástroje, keď mu vykradli sklad.

Jeho manažér Tomáš Lukačka si myslí, že je to najväčšia krádež v histórii slovenského rokenrolu. Šeban si ešte ani nestihol pospomínať na všetko, čo v sklade mal, a už sa dopracoval k sume 35-tisíc eur.

Suma zodpovedá cenám, za aké nástroje kupoval. Dnes by boli ešte drahšie a čo je horšie, niektoré sa už kúpiť nedajú.

Vyšetrovateľ prípadu Peter Novák z kriminálky Bratislava III hovorí, že je to normálna krádež. "V takomto rozsahu sa u nás kradne dennodenne," povedal pre SME.

"Nie je to nič ojedinelé, len v tomto prípade to boli hudobné nástroje. Bližšie to budeme špecifikovať v rámci vyšetrovania, keď pribudnú umelecké posudky a podobne."

Šance, či sa majetok Andreja Šebana nájde, hodnotiť nechce. "To závisí od množstva zaistených stôp a dôkazov v trestnom konaní," vysvetľuje.

Otázka je, či to bolo na objednávku

Andrej Šeban chodil do skladu na bratislavských Vinohradoch denne, Štedrý deň bol jediný deň, keď tam nebol. Myslí si, že zlodeji o tom museli vedieť.

Predpokladá, že presne vedeli, čo nájdu, pretože tomu prispôsobili auto, s ktorým prišli a do ktorého všetko naložili.

"Vyzerá to, že mali aj kľúče, pretože hoci vypáčili dvere do mojej miestnosti, asi si otvorili dvere od hlavného aj druhého vchodu," povedal v rozhovore pre SME.

Vyšetrovateľ Novák opisuje, že polícia musí zistiť, prečo zlodeji kradli.