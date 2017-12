CD

nové CD na trhu

13. jún 2005 o 7:30

Silvia Josifoska and Band: Blues

Hevhetia

Prvá dáma slovenského blues Silvia Josifoska vydáva so sprievodnou skupinou svoj debutový album, na ktorý fanúšikova tohto štýlu na Slovensku, ale aj v susedných Čechách čakali niekoľko rokov. Pre album s jednoduchým názvom Blues si táto všestranná speváčka vybrala deväť pozoruhodných bluesrockových coververzií ako Rock Me Baby od B. B. Kinga, Old Love od Erica Claptona, ale aj dva kúsky od amerického pesničkára menom J. J. Cale. Nahrávka má živý a ostrý zvuk, verne zachytávajúca koncertnú atmosféru Josifoskej kapely, v ktorej pôsobí aj známy bluesový harmonikár Erich Boboš Procházka.

Soňa Horňáková a Slide and Udu: Pozdrav z Teonatu

Slnko Records

Známa slovenská pesničkára Soňa Horňáková sa po šiestich rokoch vracia s nový albumom Pozdrav z Teonatu, ktorý tentoraz nahrala so skupinou Slide and Udu. Pod týmto názvom sa skrýva známy bubeník a perkusionista Igor Ajdži Sabo, gitarista Maťko Zajko a basgitarista Martin Gašpar. Horňákovej Pozdrav z Teonatu, ktorého obal sprevádzajú jej obrazy, patrí k tomu najlepšiemu, čo táto speváčka a skladateľka za viac ako dvadsaťročnú hudobnú dráhu nahrala. Jedenásť prevažne akustických piesní vás prenesie na vysnenú planétu Sone Horňákovej.

Kaleráb Gigant II: Austrálsky hlas

Vydal Art beat

"Kaleráb Gigant je vhodný na priame konzumovanie v čerstvom stave, ale aj na rôznu kuchynskú úpravu," tvrdí časopis Záhradkár a dosť výstižne tak pomenúva nový album rovnomennej slovenskej skupiny. Združenie Kaleráb Gigant sa na scéne vynorilo na ešte na začiatku 70. rokov a pamätníci dodnes tvrdia, že Griglákova Fermáta nebola jediným slovenským jazzrockom. Po troch dekádach bez oficiálnej nahrávky sa klávesista (medzitým aj výtvarník) Martin Kellenberger s bratom Andrejom za gitarou a saxofonistom Dodom Krajčovičom dali opäť dohromady a v spoločnosti niekoľkých hostí pripravili už druhý comebackový album. V šestnástich pesničkách sa tu veľa spieva o Bratislave, znejú nepopové harmónie a sóla. (peb, her)

