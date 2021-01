Volá sa John a má veľmi dlhý penis. Dánske deti majú rozprávku, ktorá poburuje dospelých

Či je to vhodné pre deti, je otázne.

8. jan 2021 o 15:52 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Dánske deti začali nový rok úplne novou animovanou televíznou rozprávkou.

Hlavnou postavou je John Dillermand. Muž v pruhovanom trikote, ktorý žije so svojou drsnou babičkou, rád griluje, má rád zmrzlinu a prechádzky po meste.

Nebolo by na ňom nič zvláštne. Až na to, že aj takéto nenáročné aktivity sú pre človeka, ako je on, vcelku obtiažne.

Má totiž mimoriadne dlhý penis.

Nielen, že sa dokáže natiahnuť do nevídanej dĺžky, má svoju vlastnú vôľu a často preto Johna dostáva do problémov a trápnych situácií. Niekedy sa však vďaka nemu môže stať aj hrdinom.

Úd alebo len dlhé lano?

Hneď po odvysielaní prvých epizód sa rozpútala diskusia medzi rodičmi o tom, čo by dobrý detský program mal a nemal mať.

A aj o tom, či je vhodné stavať príbeh pre deti, zacielený na vekovú kategóriu od štyroch do ôsmich rokov, na podobnej bizarnej karikatúre mužských genitálií.

Kým jedna skupina sa búri, iní zdôrazňujú, že pre Johna Dillermana musí byť vo verejnoprávnej televízii priestor.