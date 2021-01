Aspoň Vajda a Studenková to podržali. Nový seriál na Markíze dobrú zábavu iba sľuboval

Čo sa dá pokaziť, to sa aj pokazí.

8. jan 2021 o 13:37 Jana Alexová

Každý už asi v živote zažil dni, keď mal pocit, že sa celý svet musel sprisahať práve proti nemu. V takých dňoch viac ako inokedy platí staré známe príslovie, že všetko, čo sa môže pokaziť, sa aj pokazí.

A keď sa svetové sprisahanie zhustí do jedného týždňa v roku, zvlášť do toho predsvadobného, treba čakať katastrofu.

S týmto jednoduchým, no overeným motívom pracovali pri písaní scenára tvorcovia britského sitcomu The Worst Week of My Life -Najhorší týždeň môjho života.

Scenáristi Mark Bussell a Justin Sbresni napokon napísali tri série. Britská televízia BBC One ho vysielala v rokoch 2004 až 2006 s mimoriadnym úspechom.

Dokonca získal aj nomináciu na cenu BAFTA za najlepšiu situačnú komédiu.

No to, čo pred vyše pätnástimi rokmi fungovalo, dnešnému divákovi už stačiť nemusí. Nie všetky komédie - a nielen komédie - sú univerzálne a fungujú aj s odstupom času.

Ukazuje to aj slovenská verzia Najhoršieho týždňa môjho života, ktorý začala vysielať televízia Markíza.

Čím viac chce, tým menej mu to vychádza

Ženích Marcel (Roman Poláčik) pracuje ako novinár a je to dobrák od kosti. Má len jeden veľký problém - neustále sa mu lepí smola na päty.