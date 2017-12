Legenda rock and rollu Little Richard dnes koncertuje v Prahe

13. jún 2005 o 9:15 SITA

BRATISLAVA 13. júna (SITA) - Legenda rock and rollu Little Richard sa dnes predvedie v českej metropole. Autor hitov ako Tutti Frutti alebo Long Tall Sally si privezie so sebou do Prahy aj dvanásťčlennú kapelu. Koncertovať bude v Lucerne. Ide o vystúpenie, ktorým vyvrcholí cyklus koncertov oslavujúcich 50 rokov rock and rollu. Pred 50 rokmi zložil Little Richard aj svoj prvý veľký hit Tutti Frutti. Spevák v súčasnosti cestuje po Európe so svojím koncertným turné, ktoré odštartoval v anglickom Halifaxe. "Mám 72 rokov, ale stále som krásny," prihovoril sa počas úvodného koncertu. V Halifaxe vystúpil v žiarivo bielom obleku s flitrami a neodmysliteľným líčením.