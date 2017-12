George Michael má svoj stĺpček

BRATISLAVA 13. júna (SITA) - Spevák George Michael rozbehol svoju novú kariéru ako novinár. Táto popová superstar dostala svoj stĺpček v časopise pre gayov The Advocate a píše najmä o otázkach viery. ...

13. jún 2005 o 10:06 SITA

BRATISLAVA 13. júna (SITA) - Spevák George Michael rozbehol svoju novú kariéru ako novinár. Táto popová superstar dostala svoj stĺpček v časopise pre gayov The Advocate a píše najmä o otázkach viery. Ako napísal, veľmi ho rozčarovalo, keď sa minulý rok spolu so svojimi priateľmi zúčastnil na vianočnej bohoslužbe, no jeho priatelia celý obrad nebrali vážne a celý čas sa zabávali. No v čase, keď sa náboženské práva liberalizujú, nabáda spevák všetkých homosexuálov a lesbičky, aby svoju vieru brali nanajvýš vážne. "Tí z nás, ktorí sa v kostoloch smejú, by sa mali nad sebou zamyslieť. O chvíľu sa to môže obrátiť proti nám," doslova napísal spevák. George Michael tiež vyzdvihol to, že jeho krajina sa vďaka kráľovi Henrymu VIII. vymanila zo striktného katolicizmu. "Za slabý záujem o film Umučenie Krista som na svoju krajinu vôbec po prvýkrát hrdý. Keď sa film začal premietať v Amerike, práve som bol v Texase. Tých pár týždňov, keď bola horúca aj téma homosexuálnych manželstiev, mnou skutočne otriaslo," dodal populárny spevák.