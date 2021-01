Seriál Sex v meste sa vracia na obrazovky v takmer pôvodnej zostave

Známy seriál sa vráti bez Mirandy.

11. jan 2021 o 10:06 ČTK

LOS ANGELES. Tri zo štyroch hlavných hrdiniek budú hrať v pokračovaní seriálu Sex v meste. V desaťdielnej sérii s názvom And just like that budú postavy približne o dvadsať rokov staršie. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním na spoločnosť HBO.

Pred kamerou sa stretnú Sarah Jessica Parkerová (Carrie), Cynthia Nixonová (Miranda) a Kristina Davisová (Charlotte), v rovnakých úlohách ako hrali v seriály z 90. rokov. Natáčanie začne na jar tohto roku. Seriál bude vysielať HBO Max.

Ikonický seriál o pôvabnej novinárke a jej troch kamarátkach, ktorý odštartoval v roku 1998 sa stal celosvetovým hitom s desiatkami ocenení. Získal sedem cien Emmy a osem Zlatých glóbusov.

V roku 2000 získala Sarah Jessiku Parkerovú cenu za najlepší herecký výkon a seriál ocenenie pre najlepší komediálny seriál.