Nový seriál Bodka na Jojke robí hlupákov zo všetkých, zo psov aj z policajtov

Je to príbeh typického frustrovaného Slováka.

11. jan 2021 o 15:16 Jana Alexová

Ak by sme chceli byť féroví, tak by sme sa na tomto mieste v prvom rade mali ospravedlniť, že sme markizáckemu seriálu Najhorší týždeň môjho života dali v hodnotení len dve hviezdičky z piatich.

To sme totiž ešte vôbec netušili, čo divákom naservíruje televízia Joj. V porovnaní s novým seriálom Bodka na TV Joj je Najhorší týždeň môjho života hotové umenie.

O to smutnejšie potom vyznieva fakt, že Bodku televízia Joj uvádza ako rodinný seriál v primetime. A na to naozaj nenachádzame vysvetlenie.

Buď si tvorcovia myslia, že dnešným pandémiou znudeným deťom stačí na zábavu rozprávajúci pes, alebo je to celé jedna nepodarená recesia.

Jedno aj druhé by však bola katastrofa.

Prečo hlúposť dostáva priestor?

Hlavný hrdina je policajný vyšetrovateľ Šimon Malík (Róbert Jakab), ktorý pracuje na kriminálke. Podľa tvorcov je to romantik, ktorý neúspech v pracovnom a súkromnom živote skrýva za hranú drsnosť.

V skutočnosti by sme však povedali, že je to obyčajný, arogantný buran, ktorý si za všetky svoje problémy môže sám a to svojím ignorantským prístupom, nezáujmom a večným negativizmom.