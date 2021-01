Koľko je dosť za ukradnutú pieseň? Nicki Minaj ponúkla státisíce dolárov

S Tracy Chapman sa dohodla mimosúdne.

12. jan 2021 o 14:19 Jana Alexová

BRATISLAVA. Tak veľmi sa jej sekvencia páčila, že ju vo svojej skladbe použila, aj keď jej na to autorka nedala oficiálny súhlas.

Reč je o americkej raperke Nicki Minaj, ktorá vo svojej skladbe využila časť piesne - melódiu aj text - speváčky Tracy Chapman.

Skutočne si myslela, že sa na to nepríde? Alebo jej bolo to bolo jedno, veď pár tisíc dolárov to napokon spraví?

Tracy Chapmann podala na raperku žalobu pre porušenie autorských práv ešte v roku 2018.

Najnovšie správy potvrdili, že obe interpretky sa napokon dohodli na mimosúdnom vyrovnaní.

Vedela, čo činí

Skladbu s názvom Sorry zložila Nicki Minaj s americkým raperom známym pod prezývkou Nas. I keď oficiálne nevyšla na žiadnom albume, unikla na verejnosť a v Amerike ju uvádzali niektoré rádiá.