Nevedli hrať ani spievať, no vyvolali revolúciu. Schvália Sex Pistols seriál, čo o nich vznikne?

Nakrúca ho Danny Boyle.

13. jan 2021 o 14:18 Jana Alexová

Na archívnej snímke z 16. februára 1978 členovia skupiny Sex Pistols zľava Steve Jones, Jim Fetter, Paul Cook and Ronald Biggs na tlačovej konferencii v Rio de Janeire. (Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Nevedeli spievať ani hrať, nemali žiadnu víziu. Na ich prvom koncerte ich publikum vypískalo skôr, ako vôbec dohrali prvú pieseň.

No aj napriek tomu sa stali impulzom, ktorý v 70. rokoch spustil revolúciu v rockovej hudbe. Dovtedy nevídanú.

Slovo rebel v ich prevedení dostalo úplne nový význam. Všetkým, ktorí sa za rebelov považovali dovtedy, ukázali, že oni dokážu byť ešte rebelskejší.

Že majú vlastný vyhranený názor na život a spoločnosť a že neexistujú žiadne hranice, za ktoré by sa neodvážili.

A hoci skupina Sex Pistols existovala len tri roky a vydala len jeden album, stala sa ikonou punkovej vzbury mladých. Za ten krátky čas toho stihli viac ako obyčajný človek za celý život.

Škandalózne koncerty, vulgárne urážky v televízii, i protesty šokovanej verejnosti. Urazili kráľovnú i rozhádali národ, no zároveň predali státisíce singlov.

Fráza No Future (žiadna budúcnosť) z ich legendárnej skladby God Save the Queen sa stala mottom celého punkového hnutia.

Ich vzostup a pád najnovšie zachytí hraná televízna miniséria. Šesťdielny seriál nakrúti britský režisér Danny Boyle, ktorý stojí za filmami Trainspotting, Milionár z chatrče či Steve Jobs.

Problémoví boli od začiatku

Danny Boyle opisuje zrod Sex Pistols v Británii ako moment, ktorý konzervatívnu britskú spoločnosť navždy zmenil.

"Predstavte si, že sa vkradnete do čistých a upravených svetov, ktoré vidíme v seriáloch Koruna alebo Panstvo Downtown, a začali by ste z plných pľúc spievať agresívne piesne a celý svoj hnev by ste nasmerovali ku všetkému, čo ľudia v nich reprezentujú.