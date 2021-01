Hollywood už za ním nestíha. Netflix tento rok predstaví vyše sedemdesiat filmov

Zlákal k sebe množstvo veľkých hercov.

13. jan 2021 o 16:26 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Zatiaľ čo kiná sú prázdne a veľké filmové štúdiá sa obávajú ďalších meškaní a finančných strát v dôsledku koronavírusu, Netflix zo svojich ambícií nepoľavuje.

Práve naopak. Závratne svojimi výstupmi prevyšuje tempo hollywoodskych štúdií.

Streamovací gigant oznámil, že tento rok odpremiéruje každý týždeň minimálne jeden film. Celkovo ich do konca roka plánuje predstaviť vyše sedemdesiat.

Je to obrovský nárast, ak si uvedomíme, že ešte v roku 2015 mal vo svojom portfóliu len jediný pôvodný film - Beast of No Nation s Idrisom Elbom.

Iste, pomohla mu aj kríza, no veľké hviezdy dnes už dobre chápu, že ponuka Netflixu sa neodmieta. A že pre nich môže znamenať aj Oscarové príležitosti.

Na spoluprácu kývol Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet aj Dwayne Johnson.

Pozrite si prehľad najočakávanejších filmov tohto roka:

1. The Woman in the Window

Amy Adams hrá vo filme detskú psychologičku, ktorá trpí agorafóbiou. Desí sa toho, keď má byť medzi ľuďmi, úzkostné stavy a strach ju sprevádzajú na každom kroku. Aj preto väčšinu času trávi v intimite svojho bytu.

Dni trávi popíjaním vína, sledovaním starých filmov a špehovaním susedov. Dokáže prekonať vlastné obavy, keď sa spoza žalúzií svojho bytu stane svedkyňou zločinu?

Vo filme, ktorý režíroval Joe Wright, známy vďaka filmom Pokánie či Najtemnejšia hodina, sa okrem Amy Adams predstavia aj Gary Oldman, Julianne Moore, Brian Tyree Henry či Anthony Mackie.

Film pôvodne plánovalo uviesť Štúdio 21st Century Fox už v októbri 2019. Medzitým štúdio kúpil Disney, výroba sa oneskorila a presunula na máj 2020. Uvedenie v kinách znovu posunula celosvetová pandémia, a tak nakoniec práva na distribúciu filmu odkúpil Netflix, ktorý ho uvedie už tento rok.

2. Red Notice