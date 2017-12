Coldplay sa zapisuje do hudobnej histórie

13. jún 2005 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 13. júna (SITA/AFP) - Britskí rockeri Coldplay sa so svojím novým albumom X and Y zapísali do hudobnej histórie. Jeho predajom sa im podarilo dostať na špičku britskej hitparády a za posledných 15 rokov je to druhý najrýchlejšie sa predávajúci album. Štvorčlenná kapela sa tak zaradila ku skupine Oasis. Podľa hovorcu jedného z najväčších hudobných vydavateľstiev vo Veľkej Británii HMV, za prvý týždeň od vydania albumu Coldplay predalo takmer pol milióna jeho kópií. Podobný úspech zaznamenala skupina Oasis v roku 1997 s albumom Be Here Now. Súčasný album skupiny Oasis Don't Believe The Truth sa v minulotýždňovej predajnosti dostal až na druhé miesto. Na treťom mieste skončil minimalistický rock skupiny The White Stripes s albumom Get Behind Me Satan. V rebríčku singlov sa však skupine Coldplay až tak veľmi nedarí. Už tretí týždeň po sebe mu totiž kraľuje Crazy Frog s prerobenou titulnou skladbou k filmu Policajt z Beverly Hills.