K. Davisová si pohnevala mamu fotkami so šimpanzom

BRATISLAVA 13. júna (SITA) - Bývalá hviezda seriálu Sex v meste Kristin Davisová sklamala svoju matku, keď dovolila šimpanzovi, aby jej rozopol blúzku a obchytkával prsia, pričom skupine paparazzov nebolo ...

13. jún 2005 o 14:54 SITA

BRATISLAVA 13. júna (SITA) - Bývalá hviezda seriálu Sex v meste Kristin Davisová sklamala svoju matku, keď dovolila šimpanzovi, aby jej rozopol blúzku a obchytkával prsia, pričom skupine paparazzov nebolo viac treba. Herečka si na zviera počas nakrúcania filmu The Shaggy Dogg natoľko zvykla, že mu dovolila, nech sa hrá s gombíkmi jej blúzky. Ako povedala, zapínanie a rozopínanie blúzky bola jeho obľúbená činnosť. No ostala mimoriadne zahanbená, keď si uvedomila, že fotografi túto šimpanziu zábavku nenechali bez povšimnutia. "Veľmi ho bavila zapínať a rozopínať moje šaty. On je ako batoľa, musí sa veľa učiť," povedala herečka. "Nakrúcali sme na schodoch radnice v Los Angeles a po pár dňoch sme si fotografov prestali všímať. Vtedy odfotili, ako mi Mowgli rozopol košeľu. Mojej mame sa tá fotka vôbec nepáčila," dodala herečka na Slovensku známa ako predstaviteľka Charlotty Yorkovej zo seriálu Sex v meste.