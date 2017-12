V sobotu sa vo Viedni koná Dlhá noc hudby

Viedeň 13. júna (TASR) - Piaty raz sa metropola Rakúska rozozvučí hudobnými tónmi, samplami a hlasmi spevákov a speváčok, ktoré budú znieť od sobotného ...

13. jún 2005 o 15:49 TASR

Viedeň 13. júna (TASR) - Piaty raz sa metropola Rakúska rozozvučí hudobnými tónmi, samplami a hlasmi spevákov a speváčok, ktoré budú znieť od sobotného večera až do nedeľného rána v rámci podujatia s názvom Dlhá noc hudby.

Tohtoročnou novinkou je hlavné pódium vo viedenskom divadle Ronacher. Od 22.30 tu vystúpia skupiny Nakes Lunch, Houseverstand, Heinz a interpreti Andy Baum, Georg Danzer, Birgit Denk, Paul von Schönheitsfehler, Andy Baum, Jucy, Mo, Flow Bradley, Verena, Niddl a Meena Cryle. K vrcholom večera bude patriť vystúpenie džezového pozaunistu Josha Rosemana v Joe Zawinul's Birdlande.

Podujatie organizované rakúskou televíziou a rozhlasom ORF v spolupráci s mestom Viedeň sa uskutoční v 61 viedenských lokáloch. Tento raz chcú organizátori osloviť mladé publikum, pre ktoré programovo špeciálne pripravili silné zastúpenie elektronickej hudby.

Do hudobného podujatia sa prvýkrát zapojí i Viedenská štátna knižnica so svojou hudobnou zbierkou. Okrem pestrého hudobného programu ponúkne knižnica i notové originály nielen k nahliadnutiu. Záujemcovia uvidia a dostanú do rúk medzi inými aj Schubertovu partitúru.

Doterajšia rekordná návštevnosť Dlhej noci hudby vo Viedni dosiahla 55.000 ľudí. Štartovacím miestom je už tradične námestie Heldenplatz. Tu budú od 16. júna informačné stánky, v ktorých získajú záujemcovia nielen informácie, ale i vstupenku na celý večer v hodnote 12 eur, (zľavnená desať eur), pričom v cena zahŕňa aj kyvadlovú dopravu, ktorá bude premávať na miesta podujatia.

Jej východiskovou zastávkou je námestie Heldenplatz. Jednotlivé lokály zaradili organizátori do hudobných trás a každý účastník si tak môže vytvoriť svoju individuálnu žánrovú trasu.