Leonard Mlodinow a Stephen Hawking: Kniha o priateľstve a fyzike

Nesentimentálny príbeh priateľstva.

18. jan 2021 o 14:25 Ivana Zacharová

Keď sa povie meno Stephen Hawking, každému sa v mysli vynorí tvár človeka, ktorý rozvíril stojaté vody fyziky. O jednom z najvýznamnejších mysliteľov našich čias vyšlo viacero publikácií, ešte väčšie množstvo článkov, ba dokonca bol nakrútený životopisný film Teória všetkého.

Lenže kniha Leonarda Mlodinowa je iná. Oslavuje nielen výnimočnú myseľ, ale aj ducha génia, do ktorého sa vo veku dvadsaťjeden rokov zahryzla zákerná amyotrofická laterálna skleróza (ALS).

S vedomím bezprostrednej smrti prežil vskutku zaujímavý a naplnený život. Tam, kde iní v podobnej bezútešnej situácii našli Boha, on našiel fyziku.

Postrehy, ktoré nikde inde nenájdete

Fyzik a autor popularizačných kníh Leonard Mlodinow bol v roku 2003 zaskočený, keď sa mu ozval Hawking, či by s ním niečo nenapísal. Vraj sa mu páči štýl jeho kníh a oceňuje, že dokáže porozumieť jeho teóriám.

Slovo dalo slovo a vznikli dve publikácie: Ešte stručnejšia história času a Veľký plán. A práve práca na druhej knihe ich zblížila tak, že sa z nich stali dobrí priatelia.

O priekopníckych teóriách slávneho fyzika vieme veľa, no zriedkavo na povrch vychádzali informácie o jeho zraniteľnosti. Uväznený v nefungujúcom tele nedokázal robiť ani najjednoduchšie veci, no napriek tomu neupadal do sebaľútosti, s každou prekážkou a každým ďalším dňom sa vyrovnával s humorom a pozitívnym prístupom.